Guerra in Ucraina: 2 volontari inglesi catturati dai russi

Guerra in Ucraina: due volontari britannici, 45 e 22 anni, sono stati catturati dall’esercito russo a un posto di blocco a sud di Zaporizhzhia

Si chiamano Paul Urey e Dylan Healy i due volontari britannici che sarebbero stati “catturati” dai militari dell’esercito russo in Ucraina. A darne notizia è l’organizzazione Presidium Network, secondo cui la cattura è avvenuta lunedì scorso in un posto di blocco a sud della città di Zaporizhzhia. Quest’area è un punto di passaggio fondamentale per i profughi in fuga da Mariupol, la città sul mare di Azov che da due mesi subisce gli effetti di un duro assedio.

Urey e Healy, rispettivamente di 45 e 22 anni come spiega la Dire (www.dire.it), erano partiti per prestare aiuto alla popolazione colpita dal conflitto. Non lavoravano direttamente per l’ong né per altri organismi, ma si trattava di “volontari noti” all’organizzazione umanitaria, come ha chiarito uno dei suoi fondatori, Dominik Byrne.