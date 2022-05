Darte su YouTube con il video di “Tisane Love”

Disponibile su YouTube il videoclip di “Tisane Love”, il nuovo singolo di Darte uscito per Aurora Dischi / ADA Music Italy

Il videoclip prodotto da Antonio Condello, è stato girato a Milano, lungo il suggestivo scenario dei Navigli. In alcune scene, come dal titolo del pezzo che si ispira ad una fantasiosa tisana dalle miscele afrodisiache, Darte è da solo mentre tiene in mano una tazza con una tisana, e vede il tempo passargli davanti, un fotografia malinconica, la stessa in cui è facile perdersi alla fine di una relazione. Il protagonista guarda attorno a sé quello che accade senza poter fare nulla, protagonista ma allo stesso tempo spettatore. L’attesa che il semaforo cambi colore, le strisce pedonali che sembrano impercorribili, il tram che va e la frenesia della gente attorno che lo rincorre sono momenti di vita quotidiana dalle quali vuole trovare al più presto una disintossicazione.

Il brano, inserito nella playlist editoriale di Spotify “Scuola Indie”, arriva dopo i buoni riscontri del singolo “Belli come prima”, scritto e prodotto con Mameli, ed inserito nelle playlist editoriali di Spotify ed Apple Music.

Prodotta da Alessandro Landini e Marco Ravelli (Pinguini Tattici Nucleari, Iside, Chimamifaro), la canzone fotografa una storia d’amore ormai ormai arrivata al capolinea, a causa dei bisogno di ritagliarsi dei momenti di disintossicazione dalla vita quotidiana, che i due partner non riescono più a trovare.

“Quando ho iniziato a scrivere questo brano, volevo ci fosse un ritornello semplice ma che potesse restare in testa. Appena ho ascoltato per la prima volta il beat, mi ha subito messo addosso una buona energia, e mi piaceva l’dea di poter trasferire questa sensazione anche a chi avrebbe ascoltato il brano, nonostante il testo dalle note nostalgiche”.

La produzione del brano ha una matrice indie-pop che si lascia piacevolmente influenzare da sonorità più sporche della musica elettronica, con i synth che si fanno spazio tra le chitarre, e dove testo e topline, seppur con radici cantautorali, non hanno timore di far rimanere in testa un ritornello spiccatamente pop.