Come finisce The Vampire Diaries, la serie su Netflix

Tutte e 8 le stagioni di The Vampire Diaries disponibili in streaming su Netflix: ecco come finisce la serie partita nel 2009 negli USA

Sono disponibili su Netflix da oggi, 30 aprile, tutte e 8 le stagioni di The Vampire Diaries.

Trasmessa per la prima volta negli USA nel 2009, la serie conte 171 episodi e uno spin-off (The Originals), che l’ha consacrata come teen fantasy tra i più amati degli anni 2000.

La versione tv di The Vampire Diaries si differenzia molto dai romanzi da cui è stata adattata, sia per una questione puramente di tempi (il primo libro è uscito negli USA nel 1991), sia per rendere la serie più appetibile da un punto di vista televisivo.

Caposaldo di entrambe le versioni, però, resta sempre lo stesso: il trio Elena Gilbert, Stefan e Damon Salvatore, interpretati rispettivamente da Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder.



Come finisce The Vampire Diaries?

ATTENZIONE SEGUONO SPOILER!

Il 10 marzo 2017 il canale americano The CW ha trasmesso il sedicesimo e ultimo episodio di The Vampire Diaries, dal titolo “I Was Feeling Epic”.

In breve, Stefan (Paul Wesley) si sacrifica per far sì che Damon (Ian Somerhalder) ed Elena (Nina Dobrev) possano proseguire insieme la loro vita…

Questa invece la trama completa dell’ultimo episodio.

Mentre Bonnie riesce a risvegliarsi dal suo stato ‘catatonico’, Katherine si rivela finalmente ai fratelli Salvatore. Nonostante Stefan la colpisca con il pugnale, lei torna da Damon dicendogli di essere in grado di lasciare l’inferno quando vuole.

Bonnie lascia Mystic Falls con Alaric mentre Caroline resta con Stefan e Damon per cercare il corpo di Elena, nascosto proprio da Katherine. Bonnie ha un piano: usare la sua magia e il fuoco infernale per distruggere l’inferno stesso e Katherine. Damon resta con Katherine nelle gallerie sotto l’Armery per assicurarsi che lei sia all’inferno quando Bonnie userà il fuoco. Stefan lo raggiunge per sacrificarsi al suo posto ma Damon lo costringe ad andarsene con la compulsione.

Il sacrificio di Stefan

Damon non sa, però, che Stefan si iniettava una dose di verbena quotidianamente perciò è immune alla compulsione. Torna quindi da Damon e togliendosi dal suo corpo la cura, la inietta al fratello, rendendolo umano. Stefan muore quindi con Katherine: in uno stato tra la vita e la morte incontra Elena, le racconta cosa è successo e poi si ricongiunge con Lexi.

Non molto tempo dopo, Bonnie riesce a spezzare l’incantesimo che teneva Elena addormentata. Lei e Damon possono finalmente ricongiungersi.

La casa dei Salvatore, come ultimo desiderio di Stefan, si trasforma in una scuola per bambini con poteri soprannaturali. Caroline riceve una donazione per la scuola da Klaus, che le scrive una lettera in cui si dice speranzoso di poterla ringraziare di persona, prima o poi. Bonnie decide di non sprecare più la sua vita e accogliere tutto ciò che il mondo ha da offrirle, finché non potrà ricongiungersi con Enzo.

Elena, scrivendo il suo diario al cimitero come nel primo episodio, racconta della vita felice da umani che lei e Damon hanno trascorso insieme. Una volta morti, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Elena rivedrà i suoi genitori. Damon, invece, busserà a casa Salvatore e si riabbraccerà con suo fratello Stefan.