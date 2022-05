“Il diritto di contare” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda “Il diritto di contare”: ecco la trama del film con Taraji P. Henson e Octavia Spencer

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone, venerdì 29 aprile alle 21.10, “Il diritto di contare”, un film diretto da Theodore Melfi. La pellicola, ispirata ad una storia vera, si basa sul libro “Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race” di Margot Lee Shetterly. Nel 1961, l’America è nel pieno della segregazione razziale. Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio.

Ma le tre donne sono di colore e in Virginia si vive in un clima ostile legato alla forte discriminazione razziale. Per affermare la loro professionalità dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze ma riusciranno a segnare un passo fondamentale nei viaggi oltre l’atmosfera terrestre.

Nei panni della Johnson Taraji P. Henson, Octavia Spencer è Dorothy Vaughan mentre Janelle Monáe interpreta Mary Jackson. Completano il cast Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Glen Powell, Mahershala Ali e Aldis Hodge.