“Germinal” in prima Tv su Rai 3: ecco la trama

Su Rai 3 arriva “Germinal”, tre serate in prima visione assoluta con la serie tratta dall’omonimo romanzo di Émile Zola

Una nuova serie dell’Alleanza Europea che vede la Rai collaborare con France Télévisions per l’adattamento di un grande classico della letteratura francese: “Germinal”. Tre serate in prima visione assoluta su Rai 3, il 29 aprile e il 6 e 13 maggio, per raccontare una storia di lavoro e di lotte per i diritti nella Francia ottocentesca senza perdere di vista cosa le vicende dei personaggi possano dirci ancora oggi.

“La mia preoccupazione è stata quella di abolire qualsiasi tipo di distanza rispettosa verso i personaggi letterari per avvicinarli al pubblico. L’unico modo per ridare vita a questo monumento letterario è stato uscire dagli stereotipi, dai luoghi comuni e di evitare il miserabilismo che avrebbe impedito qualsiasi forma d’identificazione.” ha dichiarato il regista David Hourrègue che ha lavorato accanto a Julien Lilti, che ha coordinato l’equipe degli sceneggiatori.

La storia si svolge nella seconda metà dell’Ottocento, Etienne Lantier ventenne disoccupato arriva nella regione mineraria di Montsou, nel Nord della Francia. Il ragazzo riceve l’ospitalità di Rasseneur che lo aiuta anche ad entrare nella miniera di Voreu diretta da Hennebeau. Etienne viene inserito nel gruppo di lavoro del capofamiglia Maheu dove conosce la giovane Catherine. La ragazza esercita fin da subito tutto il suo charme su Etienne, scatenando la gelosia del violento Chaval, suo spasimante. Etienne si integra presto con gli altri lavoratori e colpito dalle condizioni di lavoro e dai soprusi della proprietà, inizia a guidare delle proteste in nome della rivoluzione sociale, ma le rivendicazioni non trovano ascolto in principio.

La Compagnie delle Miniere è in un periodo di crisi economica ed è determinata a ottenere il massimo profitto, per questo abbassa ulteriormente i salari dei minatori. Etienne guida lo sciopero. Inizia un braccio di ferro estenuante tra i lavoratori e la proprietà che dura settimane. Attraverso un inganno lo stesso Etienne, che le milizie armate chiamate dai proprietari credono di aver ucciso, viene accusato di essere un traditore. Etienne alla fine riesce a ristabilire la verità e a riprendere il comando della lotta.

Nel cast Con Louis Peres, Guillaume De Tonquedec, Alix Poisson, Thierry Godard, Natacha Lindinger, Sami Bouajila, Jonas Bloquet, Rose-Marie Perreault, Steve Tientcheu, Stefano Cassetti, Aliocha Schneider, Steve Driesen, Max Baissette De Malglaive, Valeria Cavalli.

“Germinal” è una produzione Banijay Studios France – In coproduzione con Pictanovo – Con il sostegno Région Hauts-de-France e in partenariato con CNC – Con la partecipazione di France Television e in collaborazione con Rai Fiction e Salto – Con il sostegno di La Procirep – Société des Producteurs – Con il sostegno di L’Angoa e la partecipazione di CNC – Distribuito da Banijay Rights.