Si aggiungono nuove date allo Scirocco Tour 2022

Il Cairo: si arricchisce di tre nuove date lo Scirocco Tour 2022: l’artista proporrà i brani dell’EP in una veste del tutto originale

Si aggiungono tre nuove date al tour di IL CAIRO per la presentazione dal vivo di Scirocco, il fortunato EP d’esordio. Dopo l’apertura a Laila Al Habash, prevista per il 9 aprile a Piacenza, sarà infatti il turno di Fano (PU), e poi Milano, Canegrate (MI), Savignano sul Rubicone (FC), Como e Laveno-Mombello (VA). IL CAIRO proporrà i brani dell’EP in una veste del tutto originale – due chitarre, una drum machine e un synth -, accompagnato da Lorenzo Lia. Il tour è curato da DNA concerti.

Link al video live di “Padre d’Oltremare”, uscito in anteprima su Billboard Italia: https://youtu.be/aJIAoQxuaLY

Styling: sincero

Audio: Giulio Ambrosio

Mix: Giulio Ambrosio presso il Rogo Studio di Milano

Scenografia: Irene Fabbri

Lettering: Stefano Recalcati

Un ringraziamento speciale al Circolo Arci l’Impegno di Milano dove è stata registrata e filmata la session.

Milanese, classe ’97, e finalista all’ultimo Premio Bindi, IL CAIRO ha esordito con i brani “San Siro”, “Posto di Blocco”, entrati da subito nelle playlist “Scuola Indie” di Spotify e “Top hits Italia” di Peer Music, “90 Circolare Destra”.

Con “Scirocco”, il suo EP d’esordio prodotto da Giuliano Dottori, ha trovato negli strumenti afrocubani e afrobrasiliani, nelle sonorità mediterranee, nelle palme e nello Scirocco, una risposta alla malinconia che attraversa intere generazioni.

“Convincente e sorprendente: probabilmente IL CAIRO ha trovato una nuova via espressiva per il cantautorato nostrano, troppo affezionato ai crismi di genere e restìo alle evoluzioni; una ventata nuova che non significa rottura totale, ma crescita in armonia”. Giandomenico Piccolo, Rockit

“Scirocco” è una “cura tropicale”, è Milano nella sua “titolazione mediterranea”, sono colori e ricordi dentro cui scavare. Ritmi funky, afrobeat e pop si combinano assecondando un’osmosi musicale che cancella il presente e i confini geografici: tra immagini solide, misticismo e sensualità, IL CAIRO da vita a una prospettiva audace, marittima e urbana allo stesso tempo, dove le chitarre riverberate e i synth accompagnano i pensieri più intimi di una città e un cuore che non dormono mai.

IL CAIRO è Luca Zaliani, milanese classe 1997. Suona per più di 3 anni nei Venticentoquarantotto come chitarrista e seconda voce, pubblicando 3 singoli e un Ep intitolato “Ghisolfa”, tramite la campagna di crowdfunfing “Musicraiser”. Dall’estate del 2019 decide di intraprendere un progetto solista con il nome di IL CAIRO e il 31 ottobre pubblica il suo primo singolo, intitolato “CLIO 2006” con la produzione di Giuliano Dottori (ex Amor Fou e cantautore solista). A gennaio 2020 esce il videoclip diretto da Dario Federiconi e annuncia un tour di 10 date nel nord Italia, tra cui un concerto al Circolo Magnolia di Milano. Il 16 marzo pubblica il secondo singolo intitolato “San Siro”, sempre prodotto da Giuliano Dottori e distribuito da Peer Music Italy. Il 16 giugno pubblica il terzo singolo intitolato “Posto di Blocco” e il 14 luglio esce il videoclip realizzato dalla casa di produzione A8. “San Siro” e “Posto di Blocco” entrano in rotazione su alcune playlist di Spotify, tra cui “Scuola Indie”, e “Top hits Italia” di Peer Music. L’8 aprile 2021 esce “90 Circolare Destra”, a cui segue, il 18 giugno, l’EP “Scirocco”.