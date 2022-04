Vaccino Covid sicuro anche con precedente miocardite

La vaccinazione anti Covid non è associata a una recidiva della condizione o ad altri gravi effetti collaterali nei pazienti con precedente miocardite

Un piccolo studio ha dimostrato che la vaccinazione contro la SARS-CoV-2 in pazienti che hanno avuto un’infiammazione del muscolo cardiaco in passato non è associata a una recidiva della condizione o ad altri gravi effetti collaterali. La ricerca è presentata all’ESC Acute CardioVascular Care 2022, un congresso scientifico della Società Europea di Cardiologia (ESC).

“Questi risultati forniscono dati rassicuranti che possono incoraggiare i pazienti con una storia di miocardite a farsi vaccinare contro la SARS-CoV-2”, ha detto l’autore dello studio Dr. Iyad Abou Saleh di Hospices Civils de Lyon, Francia. “Va notato che la maggior parte dei pazienti nel nostro studio ha ricevuto il vaccino BNT162b2 mRNA e quindi i risultati potrebbero non essere applicabili ad altri vaccini. ”

La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco. Segni e sintomi includono affaticamento, dolore al petto, mancanza di respiro e battiti cardiaci rapidi. L’infiammazione può ridurre la capacità del cuore di pompare e può anche causare aritmie (battiti cardiaci irregolari). La prevalenza è stimata da 10 a 106 casi su 100.000 individui. La causa principale della miocardite è una infezione virale.

Rari casi di miocardite dopo la vaccinazione contro la SARS-CoV-2 sono stati riportati nella letteratura scientifica con una prevalenza di 2,1 casi per 100.000 abitanti. Tuttavia, mancavano dati sul rischio di recidiva della miocardite dopo la vaccinazione contro la SARS-CoV-2 in pazienti con una storia di questa condizione.

Abou Saleh ha sottolineato che: “La nostra esperienza mostra che in alcune situazioni i pazienti hanno evitato la vaccinazione perché loro, o il loro medico di famiglia, avevano paura che potesse causare un altro attacco di miocardite. Abbiamo ipotizzato che la vaccinazione contro la SARS-CoV-2 non aumentasse il rischio di recidiva della miocardite nei pazienti che hanno avuto la condizione in passato”.

I ricercatori hanno incluso tutti i pazienti ricoverati negli Hospices Civils de Lyon negli ultimi cinque anni (da gennaio 2016 a giugno 2021) con una diagnosi di miocardite acuta. I pazienti sono stati contattati telefonicamente ed è stato chiesto loro se erano stati vaccinati, con quale vaccino, quante volte e se avevano avuto effetti collaterali. Ai pazienti è stato anche chiesto se avessero attualmente la COVID-19 o se l’avessero contratta in passato.

Un totale di 142 pazienti con una storia precedente di miocardite acuta confermata sono stati arruolati nello studio. L’età media era di 31 anni e il 20,3% erano donne. Tra questi, lo stato di vaccinazione era noto per 71 pazienti (50%): 55 pazienti erano vaccinati e 16 non erano vaccinati. Il motivo principale dato per non aver fatto il vaccino era la paura di una recidiva di miocardite (12 pazienti, il 75% dei non vaccinati). Lo stato di vaccinazione era sconosciuto per 66 pazienti e cinque pazienti erano morti prima dell’epidemia di COVID-19.

Tra i pazienti vaccinati, 12 avevano una dose e 43 avevano due dosi. I pazienti erano principalmente vaccinati con BNT162b2 mRNA (53 pazienti, 96,4%). Un paziente ha avuto il vaccino mRNA-12737 e uno il vaccino Ad26.COV2-S [ricombinante].

I ricercatori hanno anche ottenuto informazioni sugli effetti collaterali dopo la vaccinazione dalle cartelle cliniche. Questi includevano eventi gravi come la morte, aritmie e miocarditi ricorrenti. Non ci sono stati eventi avversi gravi dopo la vaccinazione contro la SARS-CoV-2.

Abou Saleh ha concluso: “Abbiamo dimostrato che la vaccinazione contro la SARS-CoV-2 in pazienti con una storia di miocardite acuta non è associata a un rischio di miocardite ricorrente o ad altri gravi effetti collaterali. I nostri risultati devono essere interpretati con cautela a causa del piccolo numero di pazienti e l’uso predominante di un tipo di vaccino”.

