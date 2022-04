Torna APE con una nuova stagione in Piazza Affari

Dopo oltre 100 eventi in tutta Milano e 10 anni di attività, una nuova stagione di APE che si svilupperà tra Piazza degli Affari e Parco Sempione (oltre a nuovi format TBA) a Milano fino all’autunno. Il concept di questa stagione di APE è “A NEW CLASSIC”, che celebra il decimo anniversario dalla fondazione, creando un ponte tra l’attività che l’associazione ha svolto in passato e quello che ha in programma per il futuro. Una sfida a trovare nuove soluzioni, adattandosi al cambiamento e dialogando con esso.

Nel corso degli anni APE si è consolidata come una delle principali realtà milanesi, creando eventi all’aperto con l’obiettivo di valorizzare l’aggregazione sociale. In questa nuova stagione ritroveremo come sempre l’accesso gratuito, street food e drinks per l’aperitivo, concerti, djset e tanto divertimento. APE promuove da sempre tutte le forme di espressione artistica, coinvolgendo artisti indipendenti e realtà affermate nella creazione di contenuti originali. Ma APE è anche musica e intrattenimento, un luogo di incontro tra novità musicali locali e internazionali, un palco su cui esibirsi per i nuovi talenti, ma soprattutto uno spazio da vivere e condividere insieme.

APE IN PIAZZA, Piazza degli Affari

26 aprile

3 maggio

10 maggio

17 maggio

24 maggio

more TBA