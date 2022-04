Su Rai 5 il film “Tutti pazzi a Tel Aviv”: ecco la trama

In prima serata su Rai 5 “Tutti pazzi a Tel Aviv”: ecco la trama del film del regista palestinese Sameh Zoabi

Salam, un trentenne palestinese che vive a Gerusalemme, lavora come stagista sul set della famosa soap opera ‘Tel Aviv on Fire’, prodotta a Ramallah. Ogni giorno, per raggiugere gli studi televisivi, Salam deve passare attraverso un rigido posto di blocco israeliano. Qui incontra il comandante incaricato del posto di blocco, Assi, la cui moglie è una fedelissima fan della soap opera. Comincia così la storia che il regista palestinese Sameh Zoabi racconta in “Tutti pazzi a Tel Aviv”, in onda martedì 26 aprile alle 21.15 su Rai 5, disponibile anche in lingua originale e senza interruzioni pubblicitarie. Nel cast Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi.

Per impressionare la moglie, Assi si fa coinvolgere nella stesura della storia. Ben presto Salam si rende conto che le idee di Assi potrebbero fruttargli una promozione come sceneggiatore. La sua carriera creativa decolla fino a quando Assi e i finanziatori del programma si trovano in disaccordo sul finale della soap opera. Stretto tra un ufficiale dell’esercito e i finanziatori arabi, Salam può risolvere i suoi problemi solo con un colpo da maestro. Il film ha vinto il Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Maschile di Kais Nashif alla 75esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2018.