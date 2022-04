Fuori l’album con le canzoni del musical “Spray Street”

In digitale l’album con le canzoni del musical “Spray Street” cantate da Clementino, Piotta, Turi, Morena Martini, Mikee Introna, Orlando Johnson, Serena Ottaviani

È disponibile in digitale l’album con le canzoni del musical “Spray Street” cantate da Clementino, Piotta, Turi, Morena Martini, Mikee Introna, Orlando Johnson, Serena Ottaviani, scritte da Franco Micalizzi (New Team Music / Believe), presto anche in fisico su cd.

Il progetto nasce dall’interesse che le composizioni per il cinema di Franco Micalizzi hanno suscitato nel mondo dell’hip hop, non solo italiano, e dall’attenzione che lui stesso ha posto nell’ascoltare i rapper e nel guardare i break dancer.

“Per comporre e realizzare tutta la musica di ‘Spray Street’ credo sia stato necessario almeno un anno, lavorando con entusiasmo ed energia con un gruppo di cantanti come Morena Martini, Mikee Introna, Orlando Johnson, Serena Ottaviani ed ancora Clementino, Piotta, Turi – racconta Franco Micalizzi – che hanno messo con gran profitto a mia disposizione le loro belle voci il loro entusiasmo e la loro amicizia. Un musical è una vera e propria storia quindi i fili conduttori sono stati la ‘musica pop’, il ‘rap’, la ‘street dance’ senza dimenticare lo spirito inventivo dei giovani della nostra epoca. Per dare vita al progetto ho scelto l’ambientazione poi il titolo ‘Spray Street’ che mi sembrava desse il senso della storia. Parlando poi della copertina l’idea della cover è di Roberto Mosolo che da sempre si occupa delle grafiche dei miei CD e mi sembra molto efficace.”

L’album si compone di 21 tracce che raccontano la storia di “Spray Street” che è ambientata in una periferia come tante di quelle che sorgono ai limiti delle gigantesche metropoli di oggi; grandi palazzi di grigio cemento e quartieri-dormitorio attraversati da una strada a 6 corsie, a scorrimento veloce. La vicenda, che si svolge in un arco temporale di quattro giorni (dal giovedì alla domenica), vede protagonisti un gruppo di ragazzi alla ricerca di una loro identità.

Musica e testi delle canzoni sono di Franco Micalizzi, eccetto “Tutto mio” testo di Piotta, “Sono tante le bugie” testo di Clementino e “Spray Street Opening” testo di Turi, autore del copione e sceneggiatura del musical è Marco Tullio Barboni.

https://www.facebook.com/FrancoMicalizzi.it

https://www.instagram.com/newteammusicofficial/