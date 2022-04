Emofilia A: nuovi dati sulla terapia genica di BioMarin

Emofilia A: pubblicati i risultati della sperimentazione clinica di fase III di valoctocogene roxaparvovec, una terapia genica sperimentale

Pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati della sperimentazione clinica di fase III di valoctocogene roxaparvovec, una terapia genica sperimentale destinata al trattamento di adulti con grave emofilia A.

L’emofilia A è una malattia genetica X-linked causata da livelli insufficienti di Fattore VIII, una proteina del sangue responsabile della corretta coagulazione. E’ considerata grave quando c’è meno dell’1% della normale attività di coagulazione del fattore VIII, ed è associata a sanguinamenti spontanei, che possono verificarsi in qualsiasi sistema d’organo.

Attualmente, i pazienti con emofilia A sono trattati con infusioni profilattiche di fattore VIII sostitutivo somministrato per via endovenosa, due o tre volte a settimana, accumulando da 100 a 150 infusioni all’anno. BioMarin sta cercando di cambiare il panorama del trattamento con la sua terapia genetica a dose singola.

A seguito di una singola infusione di valoctocogene roxaparvovec i partecipanti hanno sperimentato tassi di sanguinamento annualizzati sostanzialmente ridotti, un utilizzo ridotto del fattore VIII e un aumento dell’attività del fattore VIII, rispetto a quanto fatto nell’anno precedente all’arruolamento nello studio.

Nella popolazione di rollover pre-specificata costituita da 112 partecipanti arruolati da uno studio prospettico non interventistico, l’utilizzo medio annualizzato del concentrato di fattore VIII e i tassi medi di sanguinamento trattati dopo la settimana 4 sono diminuiti dopo l’infusione rispettivamente del 99% e dell’84% (entrambi P<0,001). Nel complesso, 121/134 (90%) partecipanti non hanno avuto emorragie trattate o hanno avuto meno emorragie trattate dopo l’infusione, rispetto alla profilassi del fattore VIII come documentato nello studio non interventistico. Alle settimane 49-52, l’88% dei partecipanti aveva un’attività mediana del fattore VIII di 5 IU/dL o superiore, come misurato utilizzando il test del substrato cromogenico (CS).

“Il sanguinamento rappresenta un alto carico di gestione della malattia e un bisogno medico insoddisfatto per molte persone. Sono incoraggiato dal fatto che durante il primo anno di trattamento, il 90% dei partecipanti allo studio ha avuto zero sanguinamenti trattati o meno sanguinamenti trattati dopo l’infusione rispetto alla profilassi con fattore VIII”, ha detto Margareth C. Ozelo, direttore di Hemocentro UNICAMP, Università di Campinas e ricercatore principale dello studio GENEr8-1. “Questi risultati riflettono il potenziale per un controllo sostenuto del sanguinamento emostatico con questa terapia genica per l’emofilia A”.

Valoctocogene roxaparvovec è stato studiato più a lungo di qualsiasi altra terapia genica per l’emofilia A. La terapia ha un profilo di tollerabilità e sicurezza favorevole, con nessun partecipante che ha sviluppato inibitori del fattore VIII, malignità o eventi tromboembolici. Gli eventi avversi comuni associati al farmaco hanno incluso mal di testa, artralgia e nausea, così come un moderato aumento degli enzimi epatici, che non è stato associato ad alcun evento clinico di lunga durata.

I potenziali vantaggi del valoctocogene roxaparvovec includono zero sanguinamenti per i pazienti, evitando l’uso della terapia profilattica e fornendo un trattamento una tantum per controllare la malattia. BioMarin ha altri studi clinici in corso nel suo programma completo di terapia genica per il trattamento dell’emofilia A, compreso uno studio di dose-escalation di valoctocogene roxaparvovec. Questo studio prevede il dosaggio di partecipanti che hanno preesistenti anticorpi AAV5, che dimostrano l’immunità contro la terapia genica e la valutazione della terapia in pazienti con inibitori del fattore VIII attivi o precedenti.

Margareth C. Ozelo, Johnny Mahlangu, K. John Pasi , Valoctocogene Roxaparvovec Gene Therapy for Hemophilia A N Engl J Med 2022; 386:1013-1025 DOI: 10.1056/NEJMoa2113708 Leggi