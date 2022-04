“Whimsical” è il nuovo singolo degli Amalia Bloom

Fuori sulle piattaforme streaming “Whimsical”, contro ogni rimorso: il nuovo singolo degli Amalia Bloom celebra il cambiamento

“Whimsical” è il nuovo singolo firmato Amalia Bloom, band vicentina che unisce in modo dinamico l’emo più confidenziale e scelte sonore più estreme. Questo nuovo brano, il primo estratto dal loro prossimo album, è un’invito intimo e viscerale a lanciarci in un cambiamento radicale per poter essere in pace con noi stessi.

“Whimsical” è un aggettivo che qui la band accosta ad alcuni ricordi, estrosi, stravaganti, memorabili nel bene o nel male, sono i momenti di una vita passata senza trovare il coraggio di partire per concretizzare le proprie ambizioni. Nel testo un’anziana signora passeggia con il proprio nipote, passato e futuro a braccetto, e riflette ad alta voce sui connotati di quella città che non ha mai avuto il coraggio di lasciare. La nostalgia si mescola con il rimorso creando un fluido denso e amaro: la routine che ci siamo creati è quello che siamo oggi ma cosa saremmo ora se avessimo saputo rischiare di più?

Musicalmente il brano ben descrive le due anime della band e una timida apertura quasi sussurrata lascia spazio a dinamiche più spinte e parti urlate, in un gioco di equilibri che arriva al culmine con un’esplosione finale intensa sia a livello strumentale che vocale. Ad arricchirne il suono troviamo alcune parti di Fender Rhodes, arrangiate ed eseguite da Elia Guglielmi, già fonico di ripresa del disco.

Nel video diretto da Yari Ricco la penombra di un teatro vuoto (il Cinema Primavera di Vicenza) ospita il live della band che si fonde con la performance della ballerina Silvia Garulli della Compagnia Sisina Augusta, in una comunione d’intenti le due forme artistiche si compenetrano completandosi. Il singolo anticipa il secondo album in studio della band, “Picturesque”, in uscita il 13 maggio 2022.