Met Jeans svela la collezione Primavera Estate 2022

La collezione Primavera Estate 2022 di MET Jeans, il brand total look donna tornato grazie all’imprenditore Jimmy Chen, si ispira al diamante

Per la Primavera Estate 2022 Met Jeans si ispira al DIAMANTE: dalla notte dei tempi sinonimo di perfezione, brillantezza e indistruttibilità. Diventa simbolo, ma anche logo, nella nuova collezione che si arricchisce di luccicanti applicazioni ed eleganti stampe.

Il Diamante Met è stampato su t-shirt, felpe, jeans e giacche ma non solo. Infatti sono i punti luce la vera forza di questa linea: strass applicati su denim e top, stampe brillanti e applicazioni metalliche illuminano la collezione di una luce nuova.

Pantaloni cargo e giacche sportive abbinate a tacchi, jeans e paillettes, insomma la donna Met Jeans non ha paura di unire eleganza e comodità in un mix CAMOCHIC che fa della moda utility il trend dell’anno. Felpe e T-shirt, rese femminili e sensuali da applicazioni di diamanti, insieme a profilature luminose di abiti semplici e a capi rigati bianchi e neri rendono la collezione primavera estate di Met adatta ad ogni situazione.

Capi coloratissimi, jersey tinta unita o fantasia e le immancabili perle compongono il tema GARDEN RIVIERA: lo storico periodo che stiamo vivendo porta il benessere di corpo e mente ad essere priorità assoluta e le stampe e le grafiche floreali di questa parte di collezione rispecchiano perfettamente questa filosofia, esprimendo voglia di libertà e di connessione con la natura. Una capsule dal dna sportivo ma cool per una donna che ama lo stile sporty ma che non vuole rinunciare ai dettagli fashion. Felpe e leggins flare, piuttosto che jogger balloon, comodi e chic, impreziositi da un esclusivo elastico rave.

Il tema della natura è centrale nella collezione e viene riproposto anche nella linea ROCK IN THE JUNGLE e in quella TROPICAL RAVE: la prima unisce grafiche di ispirazione rock a fantasie animalier di diversa derivazione e colorate con tinte innaturali, mentre la seconda combina un abbigliamento funzionale con colori e fantasie psichedeliche. Felpe e t-shirt con ricami traforati, loghi effetto spray, body in tulle aderente e top elasticizzati per uno stile festival ma anche da tutti i giorni.

La palette cromatica è dominata da tonalità pastello come lavanda, il rosa, ma anche da colori più naturali come il verde oliva, argilla e gli immancabili bianco e nero. A dare un tocco di novità si aggiunge il silver e la luminosità delle applicazioni in diamanti. La sezione rock è invece caratterizzata da sticker e stampe in tema.

Il denim di Met Jeans si arricchisce di grandi rouches su giacche e shorts con applicazioni di paillettes e strass nei jeans bianchi. Non mancano le sperimentazioni con lavaggi tie dye, nuovi tagli baggy e l’utilizzo di diverse colorazioni di denim che compongono un pezzo unico e divertente.