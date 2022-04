Ittiosi congenita: benefici con isotretinoina

Nel trattamento dell’ittiosi congenita una nuova formulazione topica a base di isotretinoina all’1 e 2% si è dimostrata sicura ed efficace

Nel trattamento dell’ittiosi congenita una nuova formulazione topica a base di isotretinoina all’1 e 2% si è dimostrata sicura ed efficace, secondo quanto emerso da uno studio proof-of-concept pubblicato in versione pre-proof sul Journal of the American Academy of Dermatology.

«Le caratteristiche cliniche dell’ittiosi congenita includono ipercheratosi, desquamazione ed eritroderma (eritema che copre più del 70% della superficie corporea)» hanno scritto il primo autore Amy Paller e colleghi della Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois. «La sua gestione prevede l’uso di emollienti e cheratolitici. I pazienti con ittiosi congenita lamellare (LI) o recessiva legata all’X (XLRI) hanno spesso una notevole ipercheratosi e desquamazione per le quali i retinoidi sistemici sono efficaci ma possono causare eventi avversi che necessitano di una riduzione dei dosaggi».

Valutazione di due diverse concentrazioni di attivo

Lo studio di fase IIa, multicentrico e in doppio cieco, ha valutato un nuovo unguento topico a base di isotretinoina allo 0,1% o 0,2%, PAT-001, in pazienti pediatrici con ittiosi rispetto al veicolo. Dieci giovani sono stati arruolati nel gruppo 0,1% e nove nel gruppo 0,2%, sette dei quali avevano XLRI, 10 avevano ittiosi congenita e due avevano ittiosi volgare.

I partecipanti, che sono stati randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere le due concentrazioni del farmaco, avevano 2 aree lesionali controlaterali comparabili, ciascuna delle quali con una superficie corporea coinvolta (BSA) ≤6% e ≥150 cm2 con punteggi identici nell’Investigator Global Assessment (IGA) al basale (≥3). Una delle due aree è stata trattata in modo casuale con PAT-001 0,1% o 0,2% e l’altra con veicolo due volte al giorno per 8 settimane (Parte 1). Entrambe le aree hanno ricevuto PAT-001 0,1% o 0,2% due volte al giorno per 4 settimane (Parte 2).

Isotretinoina efficace e sicura, soprattutto all’1%

Nella prima parte del trial, un miglioramento di almeno 1 grado nel punteggio IGA è stato riportato nel 100% dei soggetti nel gruppo 0,1% rispetto al 66,7% del gruppo veicolo, mentre un miglioramento di almeno 2 gradi è stato osservato rispettivamente nel 66,7% e 33,3% dei pazienti.

Nel gruppo 0,2% un miglioramento dell’IGA di almeno 1 grado è stato riportato nel 100% dei soggetti trattati rispetto all’87,5% del gruppo veicolo, mentre un miglioramento dell’IGA di almeno 2 gradi è stato osservato nel 50% dei pazienti nel gruppo attivo rispetto al 62,5% nel gruppo veicolo.

La desquamazione è stata migliorata fino a uno stato di assenza di lesioni, quasi assenza o lesioni lievi nel 100% di entrambi i gruppi di trattamento con isotretinoina e nel 55,6% e 87,5% dei rispettivi gruppi sottoposti al solo veicolo.

Nella seconda parte dello studio, le aree in trattamento attivo continuato erano libere da lesioni, quasi libere o con lesioni lievi nell’85,7%/60% dei pazienti trattati rispettivamente con PAT-001 0,1%/0,2%. In entrambe le aree trattate con attivo, tutti i pazienti che hanno ricevuto PAT-001 0,1% hanno avuto una riduzione del punteggio IGA di almeno 1 grado rispetto al basale. L’80% e il 60% dei pazienti che trattati con PAT-001 0,2% ha ottenuto riduzioni dell’IGA rispettivamente di grado 1 e ≥2.

Sono stati segnalati eventi avversi in 14 pazienti, la maggior parte dei quali di lieve entità. Sono stati ritenuti potenzialmente correlati al trattamento nel 25% dei soggetti, probabilmente correlati al trattamento nel 3,6% dei casi e sicuramente correlati al trattamento nel 10,7% dei casi. Sette pazienti hanno interrotto la terapia.

«I risultati non indicano problemi di sicurezza né evidenze di esposizione sistemica a isotretinoina/tretinoina. PAT-001 0,1% sembra dare indicazioni di maggiore efficacia rispetto allo 0,2%» hanno concluso gli autori. «I limiti dello studio includono una piccola dimensione del campione che non consente di valutare la significatività statistica, ≤12% della BSA trattata e le sospensioni della terapia. Questi risultati dimostrano che PAT-001 può essere un’alternativa promettente ai retinoidi orali e supportano le ricerche in corso».

