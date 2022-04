Colite ulcerosa: upadacitinib agisce sui sintomi in 2 mesi

Colite ulcerosa moderata severa, l’agenzia statunitense Fda approva upadacitinib. Controlla rapidamente i sintomi in sole 8 settimane

L’Fda ha approvato upadacitinib per il trattamento di adulti affetti da colite ulcerosa (UC) che hanno avuto una risposta inadeguata o intolleranza a uno o più bloccanti del fattore di necrosi tumorale (TNF). Questa approvazione è la prima indicazione per upadacitinib in gastroenterologia ed è supportata dai dati di efficacia e sicurezza di tre studi clinici randomizzati, in doppio cieco e controllati con placebo di fase 3.

I due studi di induzione (U-ACHIEVE e U-ACCOMPLISH) hanno utilizzato upadacitinib 45 mg una volta al giorno per 8 settimane, quindi 15 mg o 30 mg una volta al giorno per lo studio di mantenimento (mantenimento U-ACHIEVE) per 52 settimane.

Attraverso tutti gli studi clinici, un numero significativamente maggiore di pazienti trattati con upadacitinib ha raggiunto la remissione clinica alle settimane 8 e 52, l’endpoint primario basato sull’mMS: sottopunteggio della frequenza delle feci (SFS) pari o inferiore a 1 e non superiore al basale, sottopunteggio del sanguinamento rettale (RBS)=0, sottopunteggio endoscopico (ES) pari o inferiore a 1 senza friabilità, rispetto al placebo.

Inoltre, gli studi hanno soddisfatto tutti gli endpoint secondari classificati, inclusi il miglioramento endoscopico e il miglioramento della mucosa istologico-endoscopica (HEMI), nonché la remissione clinica senza corticosteroidi nello studio di mantenimento. Tutti gli endpoint primari e secondari classificati hanno raggiunto valori p <0,001 rispetto al placebo.

“I pazienti con colite ulcerosa vivono con sintomi imprevedibili come aumento della frequenza delle feci e sanguinamento, che possono rendere difficili le attività quotidiane”, ha affermato Maria T. Abreu, professore di Medicina, Microbiologia e Immunologia, Università di Miami Miller School of Medicine e Direttore del Crohn’s & Colitis Center, University of Miami Health System.

“Negli studi clinici, upadacitinib ha mostrato la sua capacità di controllare rapidamente i sintomi in sole otto settimane per molti pazienti e di avere risposte durature in un anno. Credo che questi tipi di miglioramenti possano apportare una differenza positiva per i miei pazienti”.

Risposta clinica e durata della remissione

Durante gli studi di induzione U-ACHIEVE e U-ACCOMPLISH alla settimana 8, il 26% e il 33% dei pazienti trattati con tale farmaco alla dose di 45 mg hanno raggiunto la remissione clinica, l’endpoint primario basato sulla mMS, rispetto al 5% e al 4% dei pazienti che hanno ricevuto il placebo.

L’inizio della risposta si è verificato già alla settimana 2, con una percentuale maggiore di pazienti trattati con upadacitinib 45 mg una volta al giorno che ha ottenuto una risposta clinica, definita come una diminuzione di almeno 1 punto e pari o superiore al 30% dal basale e una diminuzione della RBS di almeno 1 o un RBS assoluto pari o inferiore a 1 per pmMS, rispetto al placebo.

Durante lo studio di mantenimento, il 42% e il 52% dei pazienti trattati a 15 mg o 30 mg, rispettivamente, ha raggiunto la remissione clinica alla settimana 52, l’endpoint primario, rispetto al 12% dei pazienti che hanno ricevuto il placebo.

Inoltre, il 57% e il 68% dei pazienti che hanno ricevuto il farmaco alla dose di 15 mg o 30 mg, rispettivamente, hanno raggiunto la remissione senza corticosteroidi, definita come remissione clinica (per mMS) e senza corticosteroidi per almeno 90 giorni immediatamente prima della settimana 52 tra i pazienti che hanno raggiunto la remissione clinica alla fine del trattamento di induzione, rispetto al 22% dei pazienti trattati con placebo.

Miglioramento endoscopico e guarigione della mucosa

Il miglioramento endoscopico è definito come un ES inferiore a 1 senza friabilità ed è stato ottenuto in U-ACHIEVE e U-ACCOMPLISH.

Negli studi di induzione alla settimana 8, è stato osservato un miglioramento endoscopico nel 36% e nel 44% dei pazienti trattati col farmaco a 45 mg in U-ACHIEVE e U-ACCOMPLISH, rispettivamente, rispetto al 7% e all’8%, rispettivamente, dei pazienti trattati con placebo.

Nello studio di mantenimento alla settimana 52, il miglioramento endoscopico è stato osservato nel 49% e nel 62% dei pazienti con upadacitinib 15 mg e 30 mg, rispettivamente, rispetto al 14% dei pazienti in terapia con placebo.

La guarigione della mucosa è stata ottenuta in U-ACHIEVE e U-ACCOMPLISH ed è definita dal punteggio HEMI (miglioramento istologico-endoscopico della mucosa), che combina un ES≤1 senza friabilità con un punteggio Geboes≤ 3,1 (che indica l’infiltrazione di neutrofili in meno del 5% delle cripte, nessuna distruzione della cripta e assenza di erosioni, ulcerazioni o tessuto di granulazione); la relazione tra HEMI e progressione della malattia e/o esiti a lungo termine non è stata stabilita.

La guarigione della mucosa è stata osservata nel 30% e nel 37% dei pazienti trattati con il farmaco a 45 mg in U-ACHIEVE e U-ACCOMPLISH, rispettivamente, alla settimana 8, rispetto al 7% e al 6% dei pazienti, rispettivamente, che hanno ricevuto il placebo.

Alla settimana 52, la guarigione della mucosa è stata osservata nel 35% e nel 50% dei pazienti trattati rispettivamente con RINVOQ 15 mg e 30 mg, rispetto al 12% dei pazienti che hanno ricevuto il placebo.

Profilo di sicurezza

Nel complesso, il profilo di sicurezza osservato nei pazienti con UC trattati con upadacitinib è stato generalmente simile al profilo di sicurezza nei pazienti con artrite reumatoide e dermatite atopica.

