Zart torna con il singolo “Disneyland”

Sentimento, incanto, passione e gioia sono da sempre gli ingredienti principali delle relazioni di coppia stabili e appaganti, le chiavi per aprire la serratura a doppia mandata di un cuore blindato, che proprio attraverso il dolce impeto dell’amore riprende a pulsare di vita. Ed è da questa sensazione di pace, leggerezza e benessere, che è nato “Disneyland” (Red Owl Records/Visory Records/Believe Digital), il nuovo attesissimo singolo di Zart.

Dopo una pausa dalla scena di quasi tre anni, il carismatico e graffiante cantautore savonese riapproda nei digital store con un cocktail di note ed anima sospeso tra magia, divertimento, romanticismo e grinta, un inno alle emozioni, autentiche e cristalline, che colorano di felicità e avventura ogni singolo istante trascorso accanto alla persona che ha riportato l’arcobaleno in una quotidianità monocromatica.

Attraverso un riuscitissimo parallelismo con il parco divertimenti più celebre al mondo, l’artista elogia la spensieratezza dello stare insieme, quegli attimi grazie ai quali torniamo bambini e che forse, proprio per questo, ci consentono di maturare, indissolubilmente, insieme a chi li condivide con noi.

Una leggerezza, quella raccontata nel testo, che non è sinonimo di negligenza o incostanza, bensì collima con il desiderio di crescere nel rispetto e nell’unione con l’altro, mediante quella ventata di aria fresca, quel respiro delicato ma intenso, che ci rende profondamente connessi al partner, senza vincoli e senza riserve, in un legame che non utilizza catene, ma, al contrario, le spezza in nome di una libertà reciproca compartecipe.

«Sei la canzone che non devo scrivere a matita», «tempo sul mio Rolex si è fermato»; iconiche analogie e traslati che evidenziano quanto, in amore, il frenetico scorrere delle lancette a cui siamo soliti dare estrema rilevanza, passi in secondo piano, per cedere il passo all’unico indicatore temporale essenziale, quello dei battiti del nostro cuore, in un viaggio all’unisono che, senza programmi e previsioni future, porta già in sé l’accezione di eterno.

Ad avvalorare il perfetto equilibrio tra sognante ludicità e dedito vicendevole impegno, l’impeccabile tocco del BFX Moving Sound, che ha vestito di energia, classe e groove un pezzo capace di regalare all’ascoltatore ritmo, buonumore ed emozione.

“Disneyland”, apripista di una serie di pubblicazioni originali e politematiche – che verranno rilasciate nel corso dei prossimi mesi -, sancisce il come back di uno dei cantautori più versatili, intensi e incisivi della scena italiana, riconfermandone non soltanto un’attitudine contemporanea ed una capacità autorale attuale e vibrante, ma anche una cifra stilistica unica e fortemente riconoscibile, comprovata dall’incredibile abilità nel miscelare sensibilità espressiva e potenza emozionale ad una presenza scenica magnetica e spumeggiante.

Biografia.

Zart pseudonimo di Alessandro Mosca, è un cantautore savonese nato il 27 Settembre 1993. Si avvicina alla musica da ragazzino, ascoltando i brani delle più grandi firme del panorama discografico italiano ed iniziando ad esibirsi, a soli 9 anni, nei locali della sua città. Scrive i suoi primi testi inediti a 13 anni e, appena maggiorenne, viene scritturato da una label torinese, con la quale pubblica l’EP d’esordio, contenente svariate collaborazioni, tra cui un featuring con Fred De Palma. Dopo 3 anni di assenza dalle scene, nel 2022 firma con l’etichetta ligure Red Owl Records e torna nei digital store con “Disneyland”, apripista di una serie di release incisive e personali, che evidenziano la trasversalità della sua Arte, riconfermando carisma, eclettismo ed autenticità di ogni su progetto.

