Previsioni meteo 24 aprile 2022: nuova perturbazione sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 24 aprile 2022: maltempo sulle regioni del Nord e del Centro con piogge e locali rovesci

Il maltempo non dà tregua all’Italia in questi ultimi giorni del mese di Aprile, a causa di un treno di perturbazioni in transito sull’Italia. Dopo la breve pausa asciutta di ieri al Centro, nella giornata di oggi dovremo fare i conti con l’arrivo di un nuovo nucleo instabile. Avremo dunque piogge diffuse sulle aree settentrionali del Paese e nel corso della giornata anche su quelle centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la Festa della Liberazione trascorrerà con cieli nuvolosi al Centro-Nord ma tempo in prevalenza asciutto, ad esclusione di precipitazioni sulle regioni di Nord-Est e zone interne della Toscana. In serata è atteso un nuovo peggioramento che colpirà soprattutto il Nord Italia, mentre a seguire si intravede il ritorno della stabilità.

Intanto per oggi, domenica 24 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con nuvolosità associata a piogge e temporali sparsi, più asciutto in Emilia Romagna. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile su tutti i settori e piogge sparse, più asciutto sempre in Emilia Romagna. In serata ancora fenomeni sparsi al Nord-Ovest e lungo l’arco alpino, variabilità asciutta altrove. Neve oltre i 1500-1800 metri. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto su Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio nessuna variazione con nubi sparse alternate a schiarite e possibili rovesci associati. In serata ancora fenomeni sulla Toscana settentrionale, asciutto altrove ma con nuvolosità in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana possibili piogge sparse nella mattinata, instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali anche intensi sui settori interni della regione; instabilità diffusa anche in serata, migliora nella notte.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, sereno tra Calabria e Sicilia. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, ampi spazi di sereno al pomeriggio su tutto il territorio. Tempo asciutto anche in serata sempre con qualche nube sparsa.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord, stazionarie o in aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.