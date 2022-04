Emanuele Domingo nuovo ESG Manager di Synlab

SYNLAB Italia, azienda leader nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica, nomina Emanuele Domingo nuovo ESG Manager del Gruppo

SYNLAB Italia, azienda leader nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica, nomina Emanuele Domingo nuovo ESG Manager del Gruppo.

Dopo essersi laureato in Scienze Geologiche presso il Dipartimento di Scienze della Terra all’Università degli Studi di Milano, approfondisce le tematiche di Energy and Environmental Management conseguendo il master MEDEA presso Eni Corporate University.

Vanta oltre vent’anni di esperienza nel Gruppo Eni, dove nel 2001 inizia il suo percorso professionale nel ruolo di Project Manager e Project Specialist Leader. Si occupa anche di progetti EPC per la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, gli viene affidata la carica di Project Manager per la sezione Environmental Remediation & Decommissioning Services di Eni Syndial.

Nel 2015 arriva a ricoprire il ruolo di Environment, Sustainability & External Relationships Manager in Enipower, implementando le politiche ESG della società e curando la predisposizione del bilancio di sostenibilità e della dichiarazione ambientale EMAS.

Negli ultimi due anni segue i programmi di carbon neutrality per Eni Upstream e, in qualità di Head of GHG Unit e Program Management Office, coordina le attività di monitoraggio e sviluppo dei progetti e delle iniziative di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di competenza, arricchendo ulteriormente in modo significativo la propria esperienza di esperto in gestione e comunicazione ambientale, energie rinnovabili ed ESG.

L’expertise maturata in questi anni nell’integrazione di approcci strategici ESG per lo sviluppo di un business sostenibile a 360° gli consentirà di esprimersi positivamente in questo nuovo ruolo, accompagnando SYNLAB Italia in una nuova fase.

“Diamo il benvenuto ad Emanuele all’interno del nostro team – Dichiara Giovanni Gianolli, AD di SYNLAB Italia – Grazie alle sue competenze, potremo proseguire in maniera ancora più strutturata nell’attuazione delle politiche ESG del nostro Gruppo, che sono diventate un asset strategico fondamentale per SYNLAB Italia”.

“Sono molto felice di entrare a far parte del Gruppo SYNLAB – dichiara Emanuele Domingo – una realtà di assoluta eccellenza nel nostro Paese e che fa dell’impegno nell’ambito ESG un motore di crescita e sviluppo. Il mio obiettivo sarà quello di mettere a sistema tutte le attività intraprese dall’azienda in questi anni e dar loro un percorso organico e coerente”.

SYNLAB (https://www.synlab.it/) si impegna quotidianamente per mettere al centro le persone e la loro salute, rispettando il territorio e l’ambiente, con responsabilità, affidabilità e innovazione e ha introdotto in Italia un nuovo approccio “integrato” all’innovazione medica, alla prevenzione e alla cura della salute in conformità ai più elevati standard qualitativi europei, con l’obiettivo di offrire ai clienti una base solida e affidabile per prendere le migliori decisioni terapeutiche possibili. Le Piattaforme Regionali attraverso cui l’azienda è presente nei territori, comprendono Laboratori, oltre 260 Punti Prelievo, Polidiagnostici, Poliambulatori e un’ampia gamma di Servizi per Laboratori partner, Specialisti e Aziende. SYNLAB Italia è parte del Gruppo SYNLAB, l’azienda leader in Europa nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica. Attivo in 36 paesi e 4 continenti, il Gruppo mette a disposizione di pazienti, medici, cliniche e industria farmaceutica una serie completa di strumenti diagnostici innovativi e affidabili.