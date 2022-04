Squadra Corse Angelo Caffi porta Matteo Nannini in America: il giovane pilota sarà il primo italiano nella Nascar Cup Series

Squadra Corse Angelo Caffi porterà Matteo Nannini in America nella Nascar Cup Series.

Il sodalizio bresciano ha cercato e trovato tutte le condizioni per l’approdo nella serie statunitense del giovane e convincente pilota ravennate.

L’esperienza e la professionalità del già F.1 Alex Caffi sono state fondamentali per individuare il modo migliore di accompagnare il talentuoso 18enne ad essere il primo italiano ad entrare nella spettacolare serie d’oltreoceano.

La struttura presieduta da Benedetta Marelli Caffi, svolge un meticoloso e continuo lavoro volto ad esaltare le aspirazioni dei propri piloti ed a concretizzarne i programmi con precise pianificazioni che hanno l’obiettivo di intese efficaci.

Un progetto ambizioso e prezioso per la crescita sportiva del driver che nonostante la giovane età ha dei trascorsi molto concreti in F.2, F.3, F.4 e solo lo scorso anno ha svolto dei proficui test in Indy Light.

Alex Caffi ha attivato i collegamenti oltreoceano con strutture che garantiscono lo sviluppo sportivo verso il professionismo della promessa italiana.

“Le qualità di Matteo sono evidenti e lui stesso ha mostrato il suo valore nelle varie serie in cui si è cimentato poi i test in F. Indy son stati la definitiva conferma – spiega Caffi – è prerogativa della Squadra Corse Angelo Caffi affiancare i piloti in ogni fase della loro attività e favorire al massimo lo sviluppo dei loro progetti con un supporto concreto nella pianificazione degli stessi. Per Nannini si aprono delle opportunità verso il professionismo e la possibilità di vivere questa ed altre preziose esperienze. La Nascar è nata in America ed è lì che noi abbiamo creato l’occasione”.

Matteo Nannini è entrato a far parte del programma del Team Stange Racing con sede a Chicago che lo sosterrà nella partecipazione alla Nascar ARCA Menards Series 2022.