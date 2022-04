“Sempre al limite” è l’esordio musicale dei Siriana

On air su tutte le piattaforme digitali “Sempre al limite” il singolo di esordio della band Siriana, accompagnato dall’omonimo video musicale

On air su tutte le piattaforme digitali “Sempre al limite” il singolo di esordio della band Siriana, accompagnato dall’omonimo video musicale, che è il primo estratto dell’album NEORAMA, che uscirà nell’autunno 2022, prodotto da Pierpaolo Capovilla (ex leader e fondatore de “Il Teatro degli Orrori”), con la stretta collaborazione del “Disco d’Oro 2021” Manuel Fusaroli.

Siriana è il nuovo progetto musicale dell’attore italiano Marcello Maietta (voce e chitarra), Michele Tomasini (chitarre e cori), Elia Martina (basso e sinth) e Dario Capacci (batteria e percussioni).

I Siriana sono caratterizzati da un genere alternative rock-pop, con atmosfere operistiche, malinconiche e fusioni digitali con sorprese di pura rabbia hard rock.

Il video d’esordio, abbinato al singolo, prende vita da una sceneggiatura “a quattro mani” tra lo scrittore italiano Pier Alberto Valli e Marcello Maietta, con la stesura finale della regista italiana Sofia Alberghini.

Il video, così come il testo di “Sempre al limite” vuole essere un “occhio di bue” sul dimenticare i pregiudizi, sul vivere senza omologazione, spesso oltrepassando i nostri limiti e le proprie preclusioni fisiche e mentali.

Il video, che vede protagonista l’attore Maurizio Corrado è girato in un vecchio bar disperso in un non luogo, dove lo stesso gioca ironicamente sull’incapacità di non trovare la sua identità di genere, maschile e femminile rappresentano semplicemente l’alter ego l’uno dell’altro.

L’accettazione di sé stessi è rappresentata, spesso, da un percorso fatto di eccessi, che il più delle volte sfocia in luoghi comuni, accompagnati da una colonna sonora che travolge la mente del protagonista, fino a farlo perdere nei deliri della sua immaginazione.

“Sempre al limite” invita il protagonista a dimenticare i pregiudizi di una società abituata alla catalogazione, e cerca di dimostrargli che, anche la vita può diventare un palcoscenico, in cui i migliori attori sono quelli che decidono di vivere oltre il limite.

I Siriana, così come era stato con il precedente progetto musicale dei Brando, hanno deciso di far uscire tre singoli prima dell’album di esordio Neorama, dopo “Sempre al limite” sarà la volta di “Insania” a giugno e di “God Bless America” ad agosto.

Un percorso artistico quello dei Siriana che è nato nel 2018 (partito inizialmente con il nome di “Brando”), che ha già portato alla band numerose collaborazioni con grandi artisti del panorama italiano e gloriosi riconoscimenti.

Infatti gli ex Brando nel 2020, sono stati proclamati vincitori al Festival Internazionale del videoclip “IMAGinACTION” per il miglior videoclip italiano, e, nello stesso anno, hanno vinto l’ambito riconoscimento per la “Miglior Performance Live” al Sanremo Rock & Trend Festival, sul prestigioso palco del Teatro Ariston, consegnato dal celebre Ettore Diliberto della Universal Music.

Questo il link per ascoltare Sempre al limite:

https://open.spotify.com/track/5HG76j6ZOvnkLrfhnRDAGs?si=QYDa1PmWRMaaH8kWXUFRUQ

Questo il link del video su Youtube: https://youtu.be/ttDPvA8dxWA