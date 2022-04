Sanofi e Seagen insieme per la ricerca oncologica

Ricerca: Sanofi e Seagen, società biotecnologica americana focalizzata sull’oncologia, hanno annunciato un accordo di collaborazione

Sanofi e Seagen, società biotecnologica americana focalizzata sull’oncologia, hanno annunciato un accordo di collaborazione esclusiva con l’obiettivo di sviluppare e commercializzare coniugati anticorpo-farmaco (ADC) come trattamenti del cancro. Gli ADC sono una delle tecnologie leader per i farmaci anticancro.

Molti vedono Seagen e Sanofi come una coppia perfetta. Affinché un ADC sia efficace, ha bisogno sia di un anticorpo monoclonale altamente selettivo che mira a una particolare proteina associata al cancro, sia di un coniugato che aiuta a collegare i farmaci antitumorali all’anticorpo. In questo accordo, Sanofi ha una promettente tecnologia di anticorpi monoclonali per gli ADC, e Seagen fornirà la tecnologia di coniugazione.

Nell’accordo, Sanofi e Seagen cofinanzieranno tutte le attività di sviluppo degli ADC per un massimo di tre obiettivi di cancro. Tutti i profitti saranno divisi equamente. Sanofi pagherà a Seagen un importo non rivelato per ciascuno dei tre obiettivi del cancro man mano che verranno annunciati. Le società hanno annunciato nel comunicato stampa che il primo obiettivo è già stato scelto.

I coniugati anticorpo-farmaco sono preziosi perché possono colpire proteine tumorali specifiche senza danneggiare il resto del corpo come fa la chemioterapia tradizionale. Il mercato globale degli ADC entro il 2028 dovrebbe raggiungere i 20 miliardi di dollari.

Tuttavia, gli ADC hanno dimostrato di essere obiettivi difficili da raggiungere. Anche se il primo ADC è entrato sul mercato nel 2000, ci sono attualmente solo 12 ADC approvati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, tre dei quali sono di Seagen (precedentemente nota come Seattle Genetics).

Seagen è un leader esperto in ADC. L’azienda ha prodotto il secondo ADC approvato nel 2011, un farmaco chiamato Adcentris, e da allora lavora sugli ADC.

Il mese scorso, Seagen ha ottenuto un parere positivo dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) per il suo ultimo ADC, enfortumab vedotin, un trattamento sviluppato con Astellas Pharma per il cancro uroteliale localmente avanzato o metastatico. Seagen aveva precedentemente ricevuto l’approvazione della FDA e ampliato le indicazioni per enfortumab vedotin negli Stati Uniti.

Anche Sanofi ha una lunga storia di lavoro con gli ADC, ma ha avuto meno successo commerciale. L’azienda ha iniziato a lavorare sugli ADC più di un decennio fa in collaborazione con Immunogen.

Nel 2015, Sanofi ha terminato una collaborazione con Immunogen su SAR3419, un ADC per il linfoma non-Hodgkin. Lo sviluppo di un altro farmaco, SAR566658, un ADC per il cancro al seno triplo-negativo, è stato interrotto nel 2018.

L’ultimo sviluppo tra Sanofi e Immunogen è SAR408701, un ADC per il cancro ai polmoni e altri tumori solidi che esprimono CEACAM su cui stanno lavorando almeno dal 2017. SAR408701 è stato sottoposto a studi clinici di fase III e i dati sono stati presentati al programma scientifico virtuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) del 2020.

Sanofi e Seagen sono ottimisti di poter far sviluppare insieme altri ADC. “Siamo entusiasti di lavorare con Sanofi, un leader biofarmaceutico globale, per identificare nuovi modi per affrontare potenzialmente i bisogni medici insoddisfatti dei pazienti oncologici”, ha detto Clay Siegall, presidente e CEO di Seagen. “Lo sviluppo congiunto di nuovi ADC combinando anticorpi di Sanofi con la tecnologia ADC di proprietà di Seagen, si allinea con le nostre priorità strategiche per espandere il potenziale globale della nostra pipeline con nuovi programmi di prima classe o best-in-class”.