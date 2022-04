Centrodestra in subbuglio: Meloni striglia gli alleati

Giorgia Meloni attacca gli alleati: “Da FI e Lega messaggi altalenanti sulla volontà di far vincere il centrodestra. A volte ho la sensazione che si voglia riproporre una maggioranza arcobaleno”

“Non sento Matteo Salvini dal giorno dell’elezione di Mattarella”, il 29 gennaio, dichiara la presidente di Fdi Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa in via della Scrofa. “Non ho sempre l’impressione che tra gli alleati la priorità sia far vincere il centrodestra. Ho segnali altalenanti, a volte ho la sensazione che si voglia riproporre una maggioranza arcobaleno e non un governo di centrodestra”, prosegue. “Io non ho piani B per le alleanze – aggiunge – noi vogliamo rappresentare il centrodestra, chi lo vuole fare con noi? Spero anche gli altri”.

AMMINISTRATIVE, MELONI: “LEGA E FI VOGLIONO SCONFIGGERE SINISTRA O FDI?“

“Credo si debba chiedere agli altri partiti di centrodestra se sia prioritario sconfiggere la sinistra o Fratelli d’Italia”, ribadisce la presidente di Fdi come riferisce la Dire (www.dire.it).