“Zombieland – Doppio colpo” su Rai 4: la trama del film

In prima visione su Rai 4 “Zombieland – Doppio colpo”. Nel cast Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin

Giovedì 21 aprile in prima serata alle 21.20, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) torna a raccontare con ironia e un pizzico di splatter l’apocalisse zombie al centro di “Zombieland – Doppio colpo”, sequel in prima visione della comedy-horror cult Benvenuti a Zombieland. Dieci anni dopo l’inizio dell’outbreak zombie che ha quasi portato all’estinzione dell’umanità, Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock vivono tutti insieme nella Casa Bianca, dove hanno costruito un fortino sicuro e lontano dalla devastazione creata dai morti viventi.

Columbus non sa come dichiarare il suo amore a Wichita, ormai annoiata dalla mancanza di iniziative del compagno, Tallahassee invece è preoccupato per Little Rock che ormai cresciuta vorrebbe evadere dal “nido domestico”. Intanto i morti viventi stanno subendo una mutazione che li trasformerà in mostri ancora più temibili. Diretto da Ruben Fleischer, Zombieland – Doppio colpo riporta in scena il ricco e affiatato cast del primo film, composto da Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin, a cui si uniscono Luke Wilson, Rosario Dawson e Zoey Deutch.