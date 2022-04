Tumore al seno: si blocca la corsa di amcenestrant

Tumore al seno: in fase II amcenestrant non è riuscito a soddisfare il suo endpoint primario di miglioramento della sopravvivenza libera da progressione

Le azioni di Sanofi sono scese fino al 6% dopo che la società ha annunciato che uno studio di fase II del suo degradatore selettivo del recettore degli estrogeni (SERD) amcenestrant non è riuscito a soddisfare il suo endpoint primario di miglioramento della sopravvivenza libera da progressione (PFS) in alcuni pazienti con cancro al seno.

John Reed, a capo di R&S, ha dichiarato che nonostante i risultati deludenti, “continuiamo a studiare amcenestrant in pazienti con stadi precedenti di cancro al seno con diversi profili tumorali e dove vengono utilizzati diversi trattamenti standard di cura”.

Lo studio AMEERA-3 ha valutato amcenestrant per via orale come monoterapia rispetto al trattamento endocrino di scelta del medico in pazienti con cancro al seno localmente avanzato o metastatico positivo per il recettore degli estrogeni (ER+)/HER2-negativo che era progredito con o dopo le terapie ormonali.

Altri studi continuano

La casa farmaceutica ha fatto sapere che nessun nuovo segnale di sicurezza è stato identificato nello studio, aggiungendo che continuerà a valutare i dati dello studio e a pubblicare i risultati completi. Sanofi sta anche studiando amcenestrant in combinazione con palbociclib nel trattamento di prima linea del cancro al seno metastatico ER+/HER2- nello studio AMEERA-5, così come in pazienti con cancro al seno in fase iniziale nell’impostazione adiuvante nello studio AMEERA-6.

Lo studio di fase III AMEERA-6 è condotto in collaborazione con il Breast International Group (BIG), l’Organizzazione europea per la ricerca e il trattamento del cancro (EORTC) e Alliance Foundation Trials (AFT). Questo studio si concentra su pazienti con cancro al seno ER+ che hanno interrotto prematuramente la terapia standard con inibitori dell’aromatasi (AI) e hanno un alto rischio di recidiva della malattia. Sanofi si aspetta che sia il primo studio registrativo di un SERD orale nel setting adiuvante. Lo studio sta ora arruolando pazienti.

Commentando gli ultimi risultati, gli analisti di Bloomberg Intelligence hanno detto che “sono necessari maggiori dettagli per valutare perché il farmaco di Sanofi ha fallito e quello di Radius ha funzionato”.

Lo scorso anno, Radius Health e il partner Menarini hanno riferito che il SERD sperimentale elacestrant aveva raggiunto l’obiettivo principale dello studio EMERALD per il trattamento di pazienti con cancro al seno avanzato o metastatico ER+/HER2-.