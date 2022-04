Previsioni meteo 21 aprile 2022: piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 aprile 2022: maltempo su gran parte delle nostre regioni per l’arrivo di un treno di perturbazioni

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia in queste ore, a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che già ieri ha portato le prime piogge. Nella prima parte della giornata di oggi avremo instabilità su Liguria, regioni centrali e Sardegna, oltre alla Puglia. Tra pomeriggio e sera le precipitazioni bagneranno anche il Nord e la Campania.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora condizioni di maltempo su tutto il Nord e il Centro. Le piogge non risparmieranno la Campania in serata si estenderanno anche alle zone interne della Calabria. Il weekend proseguirà con un temporaneo miglioramento al Centro-Sud nella giornata di sabato, ma in serata tornerà il maltempo su gran parte della Penisola.

Intanto per oggi, giovedì 21 aprile 2022, al Nord Italia al mattino deboli piogge con molte nubi associate al nord-ovest, variabile su Trentino e Friuli. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche precipitazione sull’Emilia Romagna e sulla Liguria. In serata progressivo peggioramento con piogge più intense su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna; neve sulle Alpi fin verso i 1300-1600 metri e in Appennino settentrionale dai 1800 metri. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare sulla Toscana e deboli piogge tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio cieli coperti su tutti i settori con qualche pioviggine sulla Toscana. In serata peggiora con precipitazioni in estensione sui restanti settori. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati

Al Sud e sulle Isole al mattino molte piogge sulla Sardegna, asciutto altrove con cieli coperti. Al pomeriggio insistono le precipitazioni, anche a carattere temporalesco sulla Sardegna, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con molte nubi associate. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord, minime e massime stazionarie o in rialzo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.