Previsioni meteo 20 aprile 2022: arriva il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 aprile 2022: cambia il tempo sull’Italia per l’arrivo di un nucleo perturbato che porterà piogge e temporali

Condizioni meteo in peggioramento sull’Italia dopo le festività pasquali trascorse con prevalenza di tempo stabile, anche se fresco. Nella giornata di oggi avremo infatti un graduale peggioramento, con cieli più coperti e prime piogge su Sardegna e regioni di Nord-Ovest, in estensione nel corso della serata anche alle regioni centrali del versante tirrenico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora condizioni di maltempo al Nord e al Centro con piogge che inizialmente saranno a carattere sparso. Tra pomeriggio e sera le precipitazioni risulteranno diffuse ed entro la giornata di venerdì raggiungeranno anche il meridione. A seguire, nel prossimo weekend, si intravede un parziale miglioramento.

Intanto per oggi, mercoledì 20 aprile 2022, al Nord Italia al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile su tutti i settori e molte nubi associate. In serata fenomeni più intensi attesi al Nord-Est, migliora sul Piemonte. Neve in calo fino a quote di bassa montagna. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Sulle regioni del Centro al mattino maltempo diffuso con fenomeni più intensi su Toscana e Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile e neve in Appennino dai 1700 metri. In serata residue precipitazioni su Toscana e Lazio, altrove tempo in progressivo miglioramento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo diffuso, con acquazzoni specie sulla Campania. Al pomeriggio ancora precipitazioni sui medesimi settori, con possibili temporali sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con molte nubi associate. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord e al Centro, in rialzo al Sud.

