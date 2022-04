“Ironman” è il nuovo singolo dei Malvax

Dopo essere entrati nei 45 di Sanremo Giovani e in Finale a Musicultura 2022, i Malvax escono con IRONMAN, una ballad romantica che ci porta in giro per l’universo

L’amore è un viaggio, dove a ogni passo si raccoglie qualcosa, che ci rende più forti. Diventiamo tutti così, un po’ supereroi, un po’ Ironman. Un viaggio che inizia con il nostro primo passo e che ci porta lontano, fino a Marte. IRONMAN esce per Piuma Dischi distribuito The Orchard ed è stato prodotto da Matteo Cantaluppi e Jurijgami. Tra gli autori, insieme ai Malvax e Jurijgami, anche Davide Roberto (Tank) e Fabio Brando, chitarrista dei Canova.

BIO: I Malvax nascono nel 2014 a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Nel 2015 la band inizia a scrivere inediti: dai primi brani, ispirati ai background britpop e pop rock inglese dei componenti (Oasis, Radiohead, Coldplay), troveranno col tempo sempre più familiarità con l’onda it-pop e indie-pop italiano. Nel 2019 pubblicano il primo album, Niente di che, prodotto da Marco Bertoni per Irma Records. Nell’estate 2019 vincono il contest “Road to the Mainstage” by Firestone & Radio Italia con il singolo, In fondo all’anima, esibendosi negli studi di Radio Italia, in Piazza Duomo a Milano e all’HOME Festival a Venezia. Nel 2020 i Malvax inaugurano un nuovo progetto, ancora una volta prodotto da Marco Bertoni, di cui fanno parte Esci Col Cane, Elefanti e Fotogenica, brano con cui vengono selezionati tra i 60 concorrenti per il 71° Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Nel 2021 sono in Finale e Bologna Cantautori, entrano per il secondo anno consecutivo nei 45 di Sanremo Giovani 2022 e lavorano alla produzione dell’album prodotto da Matteo Cantaluppi e Jurijgami.

A gennaio 2022 pubblicano Zanzare, entrano in finale a Musicultura e vengono selezionati per 1M NEXT.