Clark P. torna con il brano “All’italiana”

Clark P. torna sulla scena musicale: “All’italiana” è il nuovo singolo e videoclip della voce R&B torinese in collaborazione con Janax

Dopo la pubblicazione dei singoli Non va di moda e Accosta negli scorsi mesi, l’artista torinese CLARK P. torna con la sua calda voce R&B su una produzione di Janax, rinomato producer salernitano. All’italiana è il titolo della loro prima collaborazione, disponibile in digitale, accompagnata dal videoclip ufficiale online su YouTube.

Le sonorità urban tornano con energia a fare da sfondo alla sensuale vocalità di Clark P., al secolo Claudio Placanica, da tempo attivo come solista ma conosciuto nel panorama musicale per l’affiliazione alla storica Blocco Recordz e per i lavori e i tour con Emis Killa, con cui ha collaborato come autore e corista. Il lavoro congiunto con Janax (già producer da migliaia di ascolti e per artisti del mondo rap come Peppe Soks e Niko Pandetta) dà vita a una storia elettrizzante, racchiusa un flusso di parole nato quasi per caso e che diventa un racconto dal sapore mediterraneo.

​​”All’italiana è la tipica love story italiana. Quella dei mal di pancia, delle liti forti, quella dei viaggi, dei mille progetti e dei ripensamenti, ma è anche quella in cui spesso si fanno le scelte sbagliate per le motivazioni giuste”, racconta Clark P. “È una storia come tante altre, solo che questa è narrata da me ed è contaminata dal mio modo di pensare e di sentire le cose. La sento come qualcosa di ‘speciale’, e l’augurio migliore è che possa essere speciale anche per voi”.

Continua così la produzione discografica dell’artista, che di brano in brano sperimenta su spunti sempre nuovi, mettendosi anche a confronto con beat dalle sonorità moderne e attuali. Grazie alle sue eccellenti capacità vocali e di scrittura, fra i suoi lavori Clark P. vanta nel suo portfolio featuring con artisti come Lazza, Bassi Maestro, Canesecco, Sick Luke, Duke Montana e molti altri.