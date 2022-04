Celo Connect lancia la campagna per l’uso delle criptovalute

Da Celo Connect parte la campagna da 20 milioni di dollari per favorire l’uso delle criptovalute: le nuove prospettive della finanza decentralizzata

Rivoluzionare il mondo della finanza aumentando l’inclusione finanziaria in un percorso attivo per contrastare i danni del cambiamento climatico. Questo il programma annunciato da Celo, ecosistema blockchain mobile first, durante Celo Connect, l’evento che ha riunito a Barcellona la sua community, ma anche opinion leader del settore e media, durante la Blockchain Week. Al centro i trending topics del web 3 e il dibattito sui nuovi usi degli NFT. Nel mondo 2 milioni di persone sono ancora escluse dai servizi finanziari di base, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. L’intuizione di Celo è stata quella di sfruttare gli smartphone come strumento di accesso al proprio sistema in modo da mettere a disposizione di tutti – 6 miliardi di persone posseggono un telefono cellulare connesso a internet – gli strumenti della finanza tradizionale in un sistema di finanza decentralizzata che viaggia su blockchain. Oggi Celo ha già all’attivo 3 stablecoin, criptovalute sostenibili legate al valore di monete reali: cUSD, ancorata al dollaro, cEUR ancorata all’euro e CReal, ancorata al real brasiliano.

20 milioni di dollari per favorire l’uso delle criptovalute

Prende il via da Barcellona Connect the world, la campagna di sensibilizzazione e diffusione dell’uso delle criptovalute nelle operazioni quotidiane, che stanzia 20 milioni di dollari a supporto di sviluppatori di tutto il mondo per realizzare nei loro paesi applicazioni che possano integrare i sistemi di pagamento di Celo e favorire l’interazione delle nuove monete con quelle tradizionali. L’iniziativa parte con un’offerta di 50.000 dollari per il primo fornitore di servizi di pagamento per ogni paese in grado di integrare le monete digitali di Celo e sovvenzionerà le commissioni di pagamento fino a 100.000 dollari per ciascun paese che adotterà le valute del provider.

Tokenizzare emissioni e plastica. Il futuro sostenibile a portata di NFT

“Adesso Celo non è solo carbon neutral, ma carbon negative” questo l’annuncio del fondatore Rene Reinsberg, cofounder di Celo, da Barcellona. Celo Connect, infatti, è stato l’occasione per annunciare la collaborazione fra la Celo Foundation, fondazione per l’uso delle criptovalute in un’ottica di inclusione finanziaria, il Climate Collective, la coalizione di aziende che usano il web3 per promuovere azioni concrete contro il cambiamento climatico, e Toucan, player che tokenizza i crediti di carbonio aprendo nuove prospettive per la cosiddetta ReFI, un nuovo modello di finanza rigenerativa che ha fra i suoi obiettivi la salvaguardia del patrimonio naturale. Ma non solo, nella stessa direzione di tutela e salvaguardia del pianeta attraverso gli strumenti di finanza decentralizzata va anche la nuova alleanza di Celo con Plastiks, azienda che converte in NFT i dati reali sul riciclaggio di plastica nella gestione dei rifiuti. Questa collaborazione porterà a Celo un nuovo tipo di risorsa tokenizzata rigenerativa. Lo scopo è quello di usare gli NFT per creare un futuro sostenibile.

Sviluppo dell’ecosistema Celo e accessibilità alle criptovalute

Continua a crescere l’ecosistema Celo grazie alle partnership con partner tecnologici che scelgono di aderire alla piattaforma portando i loro servizi all’interno della community. Numerose le collaborazioni annunciate durante Celo Connect. È il caso di PrimeDAO, uno dei principali collettivi di sviluppatori di applicazioni per la finanza decentralizzata, che con la sua squadra entrerà in Celo con l’obiettivo di formare un team che lavorerà per portare sul mercato nuovi progetti di tokenizzazione curandone l’ideazione e il lancio in una prospettiva di lungo termine. Per rendere sempre più efficiente la tecnologia blockchain e garantire l’accesso al mondo delle criptovalute, fa il suo ingresso in Celo Plumo, un “facilitatore” tecnologico che permetterà agli utenti di sincronizzarsi con la blockchain Celo più velocemente e usando meno dati. Infine, sempre nella direzione di vincere la sfida dell’accessibilità vanno le partnership annunciate con Wormhole e LayerZero, due protocolli di interoperabilità che aumenteranno la possibilità di adozione delle valute di Celo.