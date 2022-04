Nessuno prende Blanco che si lancia tra il pubblico: il video è virale

Piccolo incidente al concerto di Roma: Blanco si lancia tra il pubblico ma nessuno lo prende. Il VIDEO è virale

Sta facendo il giro dei social il video del piccolo incidente di Blanco durante il suo concerto a Roma. Il cantante, vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano Brividi, è impegnato in questi giorni in tour per l’Italia tutto sold out.

Nella sua tappa nella Capitale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Blanco è stato protagonista di uno stage diving finito non proprio bene.

Mentre cantava Notti in bianco, si è gettato dal palco di schiena sul pubblico, ma nessuno è riuscito a prenderlo. E’ quindi caduto in mezzo alla folla e, rialzandosi, si è assicurato che nessuno si fosse fatto male, per poi ironizzare sull’accaduto: “Sono un sacco di mer*a quando mi butto. Vi amo Roma, avete spaccato!”.