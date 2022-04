La Belle Epoque su YouTube con il nuovo videoclip

“Contro i Giganti” è il terzo singolo estratto dall’ultimo album de La Belle Epoque, “Demoni”: il video è online su YouTube

“Contro i Giganti” è il terzo singolo estratto dall’ultimo album de La Belle Epoque, “Demoni”. Il disco è uscito il 18 novembre scorso dopo i brani “Tutto quello che saremo” e “Ad un passo dalla luna”. Con le sue dieci tracce, questo lavoro in studio apre una nuova dimensione per la band lombarda e traghetta l’ascoltatore in un viaggio in bilico tra ragione e sentimento, spaziando tra ritmiche incalzanti, arrangiamenti cangianti e suadenti melodie. Dopo l’anteprima per Exitwell, esce finalmente anche su Youtube il videoclip ufficiale di “Contro i Giganti”, diretto da Erika Errante.

«II presente, al giorno d’oggi, non ci appare più attuale dello scroll dentro ai nostri cellulari. L’immagine della realtà, facendosi largo fra sciami di mascherine, ha traslocato tra le vite supposte dei social altrui e così hanno fatto anche le nostre pulsioni primarie. A torto o a ragione, poco utile opporsi. In questi nuovi habitat ci informiamo, ci infervoriamo, ci si innamora e sempre qui, si combatte per le nostre questioni paradossalmente sempre più universali. Se però un “Candido” moderno, non riconoscendosi in queste pagine veloci, avvertisse solo un personalissimo malessere ed in preda a legittima baldanza, si ergesse a vendicatore della realtà, cosa succederebbe? Contro chi combattere? Quanto pagheremmo per avere ancora un acerrimo nemico».

