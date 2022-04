Su Rai Movie “Under the skin”: la trama del film

Su Rai Movie in prima visione “Under the skin” con Scarlett Johansson: la trama del film in onda per il ciclo “Il Vizio del cinema”

Per il ciclo “Il Vizio del cinema”, martedì 19 aprile alle 21.10 Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone in prima visione “Under the skin”, il film di Jonathan Glazer basato sull’omonimo romanzo di Michel Faber. Protagonista la “perturbante” Scarlett Johansson. Nelle desolate contrade scozzesi, una creatura aliena prende le sembianze di una giovane attraente donna e a bordo di un furgone adesca uomini soli. Aiutata da un misterioso motociclista, la spietata creatura conduce i malcapitati in una casa e li elimina liquefacendoli.

Ma dopo l’incontro con un giovane affetto da una grave malattia deturpante, l’aliena comincia a sperimentare suo malgrado sensazioni umane. Completano il cast Paul Brannigan, Adam Pearson, Jessica Mance e Robert J. Goodwin. Under the Skin è riuscito a ottenere svariate nomination in vari Festival tra cui una Nomination Leone d’Oro al miglior film a Jonathan Glazer al Festival di Venezia 2013 e un premio come Miglior colonna sonora a Mica Levi all’European Film Awards 2014.