Su Rai 4 “Insieme dopo la morte”: la trama del film

In prima serata su Rai 4 il thriller soprannaturale “Insieme dopo la morte”: ecco la trama del film, a seguire “Wonderland” con il cast di “The Northman”

Martedì 19 aprile Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone alle 21.20 in prima visione il thriller soprannaturale “Insieme dopo la morte”, diretto da Karen Moncrieff e prodotto dal re del brivido Jason Blum. Dopo la morte del loro giovane figlio, Mark ed Elizabeth hanno divorziato: ora lui è un avvocato di successo e lei si è risposata e fa la scrittrice. Ma quando Mark va ad abitare in una nuova casa, alcuni eventi inspiegabili lo fanno convincere che un’entità soprannaturale stia cercando di mettersi in contatto con lui, forse proprio il figlio.

Per questo motivo, l’uomo si rivolge ad Elizabeth e cerca di avvicinarsi nuovamente a lei per capire cosa sta accadendo nella sua vita. Lee Pace, dopo Lo Hobbit, Guardiani della Galassia e la serie cult Halt & Catch Fire interpreta il ruolo intenso di un padre che non riesce ad elaborare il lutto che lo ha colpito ed è affiancato dalla bravissima Carrie Coon, già vista nella serie Fargo e in Ghostbusters: Legacy, per dar vita a un dramma soprannaturale dai risvolti inaspettati ed emozionanti.

A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” il magazine di Rai 4 che questa settimana ha incontrato Robert Eggers e Alexander Skarsgård, rispettivamente regista e attore protagonista del revenge-movie in salsa vichinga The Northman. Ci sarà poi uno sguardo all’edizione 2022 del Far East Film Festival con le anticipazioni dei film e degli ospiti di quest’anno e, infine, un accorato ricordo di Sergio Bonelli per la rubrica di Luca Raffaelli Ribelli, sognatori e… fumettisti.