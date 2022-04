“Piacere sono un po’ incinta” su Rai 2: la trama del film

In prima serata su Rai 2 “Piacere sono un po’ incinta”: la trama del film per la regia di Alan Poul, con Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin

“Piacere sono un po’ incinta” in onda su Rai 2 il 19 aprile alle 21.20. Diretta da Alan Poul e uscita nelle sale nel 2010, la commedia racconta la storia di una donna che, stanca delle delusioni amorose, decide di realizzare da sola uno dei suoi sogni: quello di diventare madre. Dopo anni di ricerca del principe azzurro, Zoe (Jennifer Lopez) ha deciso che l’attesa sta diventando troppo lunga, e decide di prendere un appuntamento per l’inseminazione artificiale. Proprio in quel giorno, però, incontra Stan (Alex O’Loughlin), che potrebbe rivelarsi la persona giusta. Nel tentativo di portare avanti questo rapporto in erba, nascondendo i primi segni della gravidanza, la situazione si trasforma per Zoe in una commedia degli errori, che mette in confusione Stan.

Quando Zoe, in preda all’agitazione, rivela le reali motivazioni dei suoi comportamenti imprevedibili, Stan inizia a pensare al suo insolito futuro e alla fine si dice che è ormai a bordo. Mai prima d’ora si è visto in amore un corteggiamento in cui una selvaggia notte di sesso conivolga tre in un solo letto, Stan, Zoe e l’onnipresente cuscino per la gravidanza. Ma il vero test arriva quando entrambi realizzano di non conoscersi affatto, se non durante le tempeste ormonali e i preparativi per la nascita e, con la scadenza dei nove mesi che incombe, i due iniziano a riflettere e a frenare gli entusiasmi. Chiunque può innamorarsi, sposarsi e avere un bambino, ma procedere all’inverso potrebbe essere la prova che effettivamente siano fatti l’uno per l’altra.