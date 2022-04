Cosa sono le VPN e come scaricare il software adatto alle proprie esigenze

Vuoi navigare sul web in modo sicuro ed efficace? Vuoi proteggere la tua privacy sul web e navigare senza preoccupazioni?

Oggi questo è possibile utilizzando in modo semplice e veloce una connessione VPN. Le VPN (Virtual Private Network) sono reti private virtuali, che ti permettono di navigare online in forma anonima e privata, proteggendo i tuoi dati e le tue informazioni personali. In questo articolo parleremo di come funzionano, quali tipologie di VPN esistono e come scaricare il software adatto a te. Oppure scarica VPN subito e prova l’emozione di una navigazione protetta ed efficace.

Che cos’è una VPN?

Una rete VPN è una rete privata virtuale che ci consente di stabilire una connessione sicura e anonima.

Questo viene garantito stabilendo una sorta di tunnel informatico all’interno del quale vengono trasmessi tutti i dati della nostra navigazione online. Questo tunnel è protetto da capo a capo (end-to-end) assicurandoti che nessuno potrà accedere a queste informazioni e utilizzarle a scopo pubblicitario o commerciale.

Ma a cosa serve una rete VPN in concreto?

Cosa ti consente di fare una connessione VPN?

Una connessione VPN ti permette di proteggere la tua privacy e di mantenere nascosto il tuo indirizzo IP, ossia la tua posizione geografica durante tutta la durata della tua navigazione online.

Questo ti terrà al riparo da annunci e banner pubblicitari personalizzati e risultati di ricerca influenzati dalle tue abitudini di navigazione o dallo storico della propria attività online.

Inoltre, utilizzando una connessione VPN potrai accedere a tutti i contenuti sottoposti a eventuali restrizioni geografiche, visualizzando siti e pagine normalmente non visibili con una connessione Internet normale.

Se vi state chiedendo quali siano le differenze tra una VPN e la navigazione in incognito, ecco subito la risposta.

La navigazione in incognito si limita a non lasciare nessuna traccia sul nostro dispositivo ma non protegge in alcun modo i dati che vengono trasmessi durante la navigazione, che restano visibili e quindi accessibili a terze parti, senza alcuna reale protezione della nostra privacy.

Come scegliere il software VPN più adatto alle tue esigenze

La scelta del software VPN dipenderà dalle tue esigenze e dal tuo budget: alcuni servizi VPN sono gratuiti, infatti, mentre altri richiedono la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale. Le VPN gratuite normalmente hanno dei limiti su alcune funzionalità e sulla quantità di traffico mensile o settimanale.

Un altro elemento da tenere in considerazione è la velocità della connessione stessa che dipende dai protocolli di sicurezza utilizzati ma soprattutto dalla quantità di server disponibili nella zona da dove ti colleghi.

Per quanto riguarda la sicurezza, una buona VPN deve essere caratterizzata dall’impiego di protocolli affidabili (OpenVPN e IKEv2 per citare i più diffusi) e applicare una politica no logs, ossia non tenere un registro con tutte le attività e le informazioni dell’utente.

In base al protocollo di sicurezza, possiamo individuare tre grandi famiglie di VPN: le TrustedVPN che assicurano una maggiore velocità di connessione ma una minore sicurezza sulla protezione dei dati; le SecureVPN invece, garantiscono la massima protezione dei dati ma offrono una minore velocità di connessione e download; ci sono infine le HybridVPN che uniscono velocità e sicurezza di navigazione e per questo sono ad oggi le più diffuse.

Ricordate che potete accedere a una rete VPN sia dal vostro computer che dal vostro smartphone o tablet installando l’app del fornitore prescelto sul vostro dispositivo. Scarica VPN ora.

In sintesi

Oggi il web è il luogo dove condividiamo i nostri dati personali più sensibili e critici. Tutelare queste informazioni è un nostro diritto e fortunatamente oggi possiamo farlo in modo semplice e veloce con le reti VPN. Con una connessione VPN potrai infatti proteggere la tua identità online, garantendoti privacy e sicurezza e assicurandoti un’esperienza di navigazione più genuina e non influenzata dalla pubblicità.