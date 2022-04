Campus della sostenibilità: candidature aperte

Campus della Sostenibilità, a giugno la summer edition 2022. Al via le candidature per l’iniziativa promossa da Fondazione CR Firenze

Nove giorni per scoprire le sfumature del concetto di sostenibilità per la società, l’ambiente e l’economia e per capire come collaborare alla costruzione di una società sostenibile. Torna il campus della sostenibilità, summer edition 2022, dedicato a 50 studenti del 3° e del 4° anno delle scuole superiori di Firenze, Arezzo e Grosseto.

L’iniziativa è ideata e promossa da Fondazione CR Firenze, realizzata con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con la partecipazione di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, di CENTERED Lab e di Passo Tempo.

Il Campus della sostenibilità è un corso creativo e interattivo su teorie e approcci pratici alla sostenibilità. È un percorso formativo per esercitare le soft skills come la comunicazione, il lavoro di gruppo, l’intraprendenza, la leadership e il metodo scientifico come strumento di analisi. Un approfondimento del programma curricolare ma anche un concorso che premia la migliore proposta progettuale.

“Il tema della sostenibilità comprende argomenti che spaziano dallo studio dei cambiamenti climatici, lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e persino la pianificazione delle nostre città – commenta il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori -. Sono argomenti che vengono affrontati dalle discipline scientifiche e richiedono un approccio interdisciplinare. È per questo che il Campus sulla sostenibilità è un’opportunità interessante per gli studenti che possono affrontare alcune materie in modo diverso e acquisire nuove competenze, ma questa iniziativa è importante anche per noi per poter ascoltare l’opinione dei ragazzi e guardare con il loro punto di vista le sfide del domani, per la costruzione di una società sostenibile”.

L’iniziativa si svolge online dal 13 al 23 giugno attraverso incontri e workshop che consentono agli studenti di interagire con i principali esperti di discipline scientifiche e apprendere attraverso il metodo del design thinking. Sono docenti del corso: Roberto Morabito, Direttore dipartimento per la sostenibilità di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile); Silvia Zamboni, giornalista, scrittrice e politica; Paola Fontanella Pisa, ricercatrice e docente all’Università delle Nazioni Unite; Alessandro Armillotta, CEO di AWorld; Davide Piludu Verdigris, voice coach ed esperto in Public Speaking; FeelCrowd Team, cooperativa che sviluppa strategie e campagne di crowdfunding e di innovazione sociale per il Terzo settore; Luca Lamonaca, ricercatore dell’Università di Lisbona, nell’ambito del Positive Energy District.

A conclusione del Campus, ciascun gruppo avrà progettato un prodotto o un servizio in risposta alla sfida posta all’inizio del percorso che sarà presentato durante un evento organizzato a Villa Bardini.

C’è tempo fino al 29 aprile per presentare la propria candidatura che può essere individuale o collettiva cioè gestita da un docente che può candidare fino a 5 studenti. Il percorso può essere riconosciuto come Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), previa stipula della convenzione tra l’Istituto scolastico di provenienza degli studenti e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Le candidature devono essere effettuate compilando il form online disponibile.