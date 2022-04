Above the Tree: fuori “Threesome Remix 2”

Above the Tree: esce il secondo episodio della collana “Threesome Remix” che coinvolge gli artisti de “Le Marche a fuoco”

Above the Tree presenta il secondo capitolo della collana Threesome Remix: remix realizzati dello stesso Marco Bernacchia di brani di artisti amici appartenenti alla scena musicale marchigiana raccontata dal collettivo “Le Marche a fuoco – la scena underground marchigiana degli anni 2000”.

Il nome “threesome” sta a sottolineare la triangolazione tra la creatività del musicista senigalliese con quella degli altri progetti coinvolti: un trittico di linguaggi che si compenetrano in un unico, nuovo ed onirico immaginario.

Dopo “Un Altro” di Barabba e “Message No.11” dei MATA, il secondo numero della collana – pubblicato sempre nel formato split digitale – contiene due rivisitazioni di altrettanti brani di Kaouenn (“Into a Ring of Fire”) e Rokeya (“Sol”), sui quali Above the Tree sublima la propria creatività per dare una forma “altra” e nuova vita alle composizioni, esaltandone il lato più oscuro e magico.

Kaouenn (“gufo” in lingua bretone) è l’alter ego di Nicola Amici, musicista poli-strumentista nato e cresciuto a Jesi (AN). Già chitarrista e sassofonista di Butcher Mind Collapse, Lebowski, Jesus Franco & The Drogas e componente del trio elettronico Barabba, il solo-project Kaouenn debutta nel 2016 (“s/t”, cd, Ph37 Soundlab) e nel 2021 pubblica l’acclamato “Mirages” (lp, Atypeek Music et al.). Alla base c’è l’esigenza di intraprendere un viaggio in territori ancora inesplorati, con un approccio obliquo tra generi: psichedelia, world music, kraut-rock, elettronica ed ambient.

Rokeya è un’artista e viaggiatrice cosmica, nata a Londra e di base tra le Marche e l’Andalusia. Nella sua musica atemporale fonde suggestioni world, suoni ancestrali e vibrazioni elettroniche, generando nuovi spazi ove creare il proprio rituale. Musica per ballare come se nessuno ti stesse guardando.

Above the Tree è il progetto solista di Marco Bernacchia, musicista e artista marchigiano in stanza a Verona. Il progetto compie un percorso di ricerca sulle potenzialità sonoro/rumoristiche ricavabili dagli strumenti musicali. Spesso le sue sonorità rimandano a melodie popolari, strutture folk o ad un blues reso quasi minimale.