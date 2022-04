“Solitario” è il nuovo singolo di Pushmmua

Fuori in digitale e in radio “Solitario”, terzo estratto dall’album d’esordio – in uscita in primavera – del rapper e cantante palermitano classe ’96 PUSHMMUA

Fuori in digitale e in radio “Solitario” (ascolta qui), terzo estratto dall’album d’esordio del rapper e cantante palermitano classe ’96 PUSHMMUA, pseudonimo di Vincenzo Salerno. Il disco – in uscita in primavera – è prodotto dal producer palermitano Dario Pellerito, in arte “Pellerito”, con cui Pushmmua ha creato connubio artistico che unisce elettronica, r’n’b, hip hop e indie pop.

“‘Solitario’ parla di rivalsa, di voglia di emergere ad ogni costo e di fuggire da un ambiente malsano che non valorizza nessuno – racconta Pushmmua -. Il testo nasce da una presa di coscienza dell’artista, poco dopo una tentata rapina subita in studio, dove niente, a parte la speranza e la musica, ha un vero valore. Solitario unisce il rap più crudo all’elettronica con l’unico intento di mandare un messaggio forte e conciso che centri direttamente il punto senza arricchimenti del genere.”

PUSHMMUA, pseudonimo di Vincenzo Salerno, classe ‘96, è un rapper/cantante di Palermo. Ha iniziato la propria attività musicale caricando il suo primo brano all’età di 17 anni e collaborando con diversi artisti, tra cui rapper e producer della propria città. In questo ultimo anno ha iniziato la sua collaborazione con Dario Pellerito, in arte “Pellerito”, produttore emergente di Palermo, classe ’99 – tra gli altri ha partecipato a “Real Talk”, uno dei format hip hop più seguiti in Italia – con cui sta preparando il suo album d’esordio. Insieme uniscono l’elettronica, l’r’n’b, l’hip hop e il pop, riuscendo ad avere uno stile coerente ed unico. Dall’album d’esordio, in uscita in primavera, sono stati estratti due singoli: “Risalire” (ascolta qui e guarda visual, regia di Enrico Spadafora) e “Mancò” (ascolta qui e guarda qui video live session).

PUSHMMUA Instagram: https://www.instagram.com/pushmmua/

PELLERITO Instagram: https://www.instagram.com/da_pellerito/