Rayan & Intifaya: esce “Demoni & Melodies”

Rayan & Intifaya pubblicano “Demoni & Melodies”, un brano per affrontare i momenti no disponibile online sulle piattaforme digitali

Fuori in digitale (https://bfan.link/demoni-melodies) per Gold Leaves Academy, distribuito da Believe, “Demoni & Melodies”, il nuovo singolo di Rayan & Intifaya, rapper padovani di origine palestinese.

Il brano, prodotto da CRVEL e Nardi, parla di come sia possibile trasformare in ispirazione i periodi negativi, “dando una melodia ai propri demoni”.

In un periodo come quello attuale in cui ci sono sempre più ombre e incertezze sul futuro, i due rapper, fratelli di sangue, con questa traccia invitano il loro pubblico a sconfiggere i propri demoni in maniera costruttiva, magari con la musica, senza scegliere “soluzioni” autodistruttive. “Demoni & Melodies” vuole ricordare che la musica ha anche la capacità di salvare dai momenti più difficili sia chi la scrive, in quanto esorcizza i propri demoni mettendoli nero su bianco su un foglio, sia chi la ascolta, che magari può trovare un appiglio, venire motivato da una canzone. Rayan & Intifaya così sintetizzano il significato di questo nuovo singolo: “I demoni sono tutto ciò che ci ferisce o ci spaventa, trasformarli in musica può essere la chiave per uscire dai giorni no”.

Rayan (1998) e Intifaya (1993), fratelli di sangue, sono due rapper di origine palestinese nati e cresciuti a Padova. Dopo aver mosso i primi passi nella musica durante l’adolescenza ed essersi fatti notare, anche da solisti, per il loro stile originale, i due conquistano sempre più attenzioni da parte del pubblico, dei media e delle piattaforme streaming entrando in varie playlist rilevanti. Dal 2019 pubblicano musica con costanza puntando su originalità e qualità e, di conseguenza, arrivano le prime collaborazioni importanti come quelle con Villabanks in “Dope”, con Touchè in “Sa7bi” (brano che ha superato gli 8 milioni di streaming su Spotify) e con i 2nd Roof che producono la loro “Moonlight”.

