“Nero a metà” su Rai 1: la trama della terza puntata

Su Rai 1 in prima serata terzo appuntamento con “Nero a metà”: la trama degli episodi di oggi della serie con Claudio Amendola

Nuovo appuntamento per Nero a metà 3. La serie prosegue con la terza puntata, in onda domani sera in prima serata su Rai1 alle 21.25. Carlo Guerrieri continua ad indagare sulla scomparsa dell’ex moglie Clara. Le indagini, inoltre, hanno permesso ad Alba e Federico di avvicinarsi sempre di più, mentre Monica continuerà a provare una certa gelosia per Malik. Il nuovo episodio di Nero a metà intitolato Nei suoi panni, vedrà Carlo indagare sul caso di un ladro, trovato morto sotto casa della figlia Alba.

Nel secondo episodio della serata (e sesto dell’intera stagione), dal titolo Un uomo, sparirà una professoressa. A denunciarne la scomparsa sarà l’intera classe. Intanto, continua la storia d’amore tra Malik e Monica, non senza alcune difficoltà: quest’ultima prova difatti una grande gelosia per lui. Mentre, una nuova coppia sembra stia nascendo: quella formata da Alba e Federico. Con il proseguire delle indagini sulla sparizione di Clara, i due svilupperanno un rapporto speciale: cosa accadrà tra i due? Non ci resta che seguire i nuovi episodi di Nero a metà 3 per scoprirlo.