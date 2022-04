L’azienda vitivinicola Cecchetto pianta un bosco sui colli asolani

A Coste di Maser, in provincia di Treviso, cresce un bosco responsabile di tre ettari certificato FSC® – C121844 piantato dall’azienda vitivinicola Cecchetto

Tra le colline asolane, a Coste di Maser in provincia di Treviso, cresce un bosco responsabile di tre ettari certificato FSC® – C121844 nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

L’iniziativa è dell’azienda vitivinicola Cecchetto, con sede a Tezze di Piave, in collaborazione con Etifor (spin-off dell’Università di Padova specializzato in consulenza, progettazione, ricerca e formazione in ambito ambientale), che ha messo a dimora 1000 nuovi alberi, gli ultimi anche con l’aiuto dei ragazzi della Scuola media Paolo Veronese di Maser. Il bosco esistente da oltre tre secoli, un tempo abbandonato, oggi rinasce in un panorama attorniato da ulivi e vigneti, inserito all’interno del sito Rete Natura 2000.

Dopo un primo processo di pulizia e riassetto dell’habitat avvenuto nel 2018, sono state organizzate attività didattiche e create nuove strade forestali, per proteggere questo ecosistema e per farlo conoscere a turisti, appassionati della natura e all’intera comunità locale. Passeggiandovi all’interno, infatti, si possono ammirare castagni secolari, ciliegi selvatici, frassini, bagolari e molte specie mellifere sotto le quali sono state posizionate alcune arnie. L’appuntamento con la natura organizzato dall’azienda ha coinvolto gli studenti anche in una lezione di apicoltura con Giuseppe Morosin, esperto della fattoria didattica Apicoltori del Grappa. Un momento formativo coinvolgente dedicato allo svernamento degli alveari presenti nel bosco di Villa delle Coste.

Cecchetto con questo progetto punta all’obiettivo di diventare ‘climate positive’ entro il 2026, creando un ambiente salubre e virtuoso in cui la presenza delle api diventi un segno tangibile dell’utilizzo di processi eco-sostenibili che incentivino lo sviluppo armonico della biodiversità. Un piano di sostenibilità ideato e sviluppato assieme a Etifor, che offre consulenza a enti e aziende per migliorare i benefici economici, ambientali e sociali di politiche, progetti e investimenti attraverso la scienza, l’innovazione e la buona governance. «Fare impresa in maniera sostenibile, condivisa e inclusiva, coinvolgendo e sensibilizzando le comunità locali: questo è il nostro compito» dichiara Sara Cecchetto, Responsabile sostenibilità dell’azienda.