Fuori il nuovo libro di Rebby e Molly

Si intitola Tutto il nostro mondo il primo libro di Rebecca Guidi e Francesco Molinari, in arte Rebby e Molly, una delle coppie di YouTuber più amate e seguite dai bambini, ed è in tutte le librerie per Fabbri editori.

Si tratta di un libro ricco di giochi, challenge, scherzi esilaranti e molto altro. I due ragazzi originari di San Marino, infatti, si divertono a inventare storie e sketch sul loro canale, che ha da poco raggiunto i 500 mila iscritti (il doppio del 2021!), per far sorridere ma anche per avvicinare con leggerezza i bambini a grandi temi (come hanno fatto col covid). Insomma, il loro è proprio un canale family friendly. Da qui al libro il passo è stato quasi d’obbligo e i ragazzi sono emozionati e riconoscenti per questa nuova avventura, un’esperienza unica che servirà loro a raccontare anche ciò che accade fuori dallo schermo, come lo studio o l’atletica e le altre grandi e piccole cose che sperimentano ogni giorno.

«Ho passato tanto tempo da piccola in compagnia dei libri – continua Rebby – e tutt’ora leggo molto, per passione e per studio, perciò avere finalmente tra le mani il “nostro” libro è davvero fantastico e ancora non ci credo. La realizzazione non è stata semplice perché, come avrete modo di leggere, la mia vita è abbastanza “piena”, nonostante i miei 22 anni, e incastrare tutto non è stato facile, ma ho la fortuna di avere al mio fianco persone meravigliose che mi supportano e mi appoggiano in tutte le mie avventure, in primis i miei genitori. Spero che questo libro, in cui ho lasciato davvero una parte di me, sia per i nostri lettori un ricordo positivo e gioioso proprio come quello che è rimasto a me dei libri che leggevo da bambina».

«Qualche anno fa – aggiunge Molly – non avrei mai immaginato di arrivare fin qui e poter realizzare un progetto simile, ma vedendo l’andamento del canale YouTube e tutto l’impegno in ciò che facciamo posso solamente dire che questo è solo l’inizio! Il mondo di noi creator non è solo quello che mostriamo nei video, c’è tanto altro dietro, incluso impegno, sacrifici e dedizione, ma il segreto del successo è crederci sempre perché prima o poi verrai ripagato».

Al libro sarà affiancata una serie di Meet & Greet in giro per l’Italia per permettere ai bambini di conoscere i loro idoli. Prima tappa il 24 aprile a partire dalle 16.30 presso la sala Montelupo del Castello di Domagnano (San Marino), a cui seguirà Roma il 30 aprile presso la Mondadori Bookstore di via Piave alle ore 16.30 e infine il 7 maggio alle 15.30 alla Mondadori Megastore presso lo Shopping Center “Il Centro” di Arese (Milano).