Draghi positivo al Covid: possibile contagio da Omicron 3

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo al Covid ma non presenterebbe sintomi. Il virologo Pregliasco: “Probabile abbia Omicron 3”

“Auguri di pronta guarigione a Mario Draghi, vittima del covid ma – per fortuna – asintomatico anche grazie al vaccino. Forza Presidente”. Lo scrive su twitter il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

Vista la positività di Draghi al covid, a rappresentare il Governo nelle missioni in Angola e Congo, previste per mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, saranno i ministri degli Affari esteri Luigi Di Maio e della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

PREGLIASCO: PROBABILE DRAGHI ABBIA OMICRON3

Il presidente del Consiglio Mario Draghi positivo al covid? “Il vaccino efficace è sulle forme gravi mentre la copertura ha qualche riduzione nell’arco dei mesi tanto che neanche la guarigione garantisce protezione a vita. È probabile che Draghi abbia preso Omicron3, ora deve fare almeno 7 giorni di isolamento e gli consiglierei di prendere degli antinfiammatori due volte al giorno, anche se è asintomatico”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

CIRINNÀ: DRAGHI POSITIVO? POVERO PREMIER, NON SI È MAI RISPARMIATO

“Povero Draghi, mi dispiace molto, del resto non si è mai risparmiato, è stato sempre in giro. Con la mascherina, è vero, ma ormai basta poco per contagiarsi”: così la senatrice Pd Monica Cirinnà, riferisce la Dire (www.dire.it), commenta la positività di Mario Draghi al Covid.

Se il premier resisterà per un altro anno fino a quando si andrà al voto? “Si ma facendosi bene i conti col calendario alla mano di lavoro vero se ci sono altri sei mesi è già tanto- risponde Cirinnà ospite a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora-. Dei temi divisivi non se ne parlerà perché in autunno ci sarà il bilancio e cominceranno i ricatti, poi c’è il Natale e a gennaio il presidente scioglierà le camere”.

PARLA IL SINDACO DI CITTA’ DELLA PIEVE

“Col presidente Draghi ci siamo fatti gli auguri pasquali via WhatsApp qualche giorno fa, è arrivato due o tre giorni fa, ci siamo un po’ stupiti perché non lo abbiamo visto a Messa per Pasqua, di solito viene sempre. Non sapevo della sua positività, nel pomeriggio chiederò lo stato di salute del premier: il sindaco è responsabile anche della salute dei cittadini, figuriamoci se non lo sono per il presidente del Consiglio”. A parlare, a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, è Fausto Risini, sindaco di città della Pieve, dove Mario Draghi vive quando non si trova a Roma e dove passerà la quarantena dovuta al contagio da Coronavirus.

“RESTERÀ QUI FINCHÈ NON DIVENTERÀ NEGATIVO”

Il presidente del Consiglio, ha ricordato Risini a Rai Radio1, “rimarrà qui a città della Pieve finché non si negativizzerà. So che non ha sintomi, mi auguro che si rimetta rapidamente perché la sua presenza a Roma è indispensabile in questo momento”.