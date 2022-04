Aurora Battle online con “Chitta Maya”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Chitta Maya”, il nuovo singolo di Aurora Batlle

Questo brano, nato durante un’improvvisazione, è la tappa del “diniego”, una delle sei tappe dei sei singoli in uscita della cantante. In questa canzone Aurora parla di una relazione tossica in cui una ragazza, nonostante gli evidenti segnali, non si rende conto della situazione in cui si trova. “CHITTA MAYA” è un termine proveniente dal buddismo e significa che tutto è un’illusione, niente accade per davvero e nulla è mai esistito.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono molto felice di questa uscita, questo è uno dei brani che amo di più e che mi rappresenta maggiormente. Spero di poter catturare la vostra attenzione e portarvi con me in questa storia ormai lontana che rimarrà sempre con me per via di tutto quello che mi ha insegnato.”

Il videoclip racconta di una serata in cui la cantante presenta i brani ad un suo concerto. È agitata e presa dalla paura che il suo ragazzo non possa presentarsi neanche questa volta. Invece poco dopo l’inizio della canzone lo vede in mezzo al pubblico mentre la guarda con un’attitudine misteriosa. Durante l’esibizione la ragazza ricorda i momenti di coppia e lascia vagare la sua mente senza sosta, per poi accorgersi che questa relazione dovrà finire e che così lei non può più andare avanti.

Biografia

Aurora Batlle è una cantautrice e musicista di origini barcellonesi e lombarde classe ’00. Nasce a Lugano, in Svizzera. La sua passione per la musica inizia presto grazie al padre che la influenza fin dalla tenera età con vari generi musicali. Affascinata da vari strumenti musicali, comincia a suonare il piano e il violoncello che accrescono sempre di più la sua passione. Verso i quindici anni inizia a prendere lezioni di canto e da lì non smette più. Nel 2019 inizia il suo percorso alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, intraprendendo diverse discipline come il ballo e la recitazione.