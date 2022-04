Stasera in prima visione su Rai 4 “Alpha – un’amicizia forte come la vita”: ecco la trama del film diretto da Albert Hughes

Domenica di Pasqua Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) si immergerà nelle atmosfere del grande cinema per famiglie con una imperdibile prima visione: alle 21.20 sarà trasmesso il film d’avventura “Alpha – Un’amicizia forte come la vita” diretto da Albert Hughes, già regista di From Hell – La vera storia di Jack lo Squartatore e Codice Genesi. 20 mila anni fa, durante il Paleolitico superiore, Tau, capo di una tribù dedita alla caccia, porta in avanscoperta con sé e i suoi uomini anche il figlio adolescente Keda per iniziarlo all’età adulta e prepararlo ad assumere il ruolo di futuro capo.

Ma durante una battuta di caccia, un bisonte inferocito scaraventa Keda giù da una rupe; Tau crede che Keda sia morto, ma il ragazzo è solo ferito e viene attaccato da un branco di lupi dai quali riesce a scappare azzoppandone uno. Incapace di uccidere l’animale, Keda decide di unire le sue forze con il lupo ferito cercando di sopravvivere al paesaggio ostile per far ritorno al suo villaggio. Grazie alla grande interpretazione del giovane candidato all’Oscar Kodi Smit-McPhee, che tiene sulle sue spalle l’intero film, Alpha – Un’amicizia forte come la vita si presenta come un emozionante e avvincente racconto avventuroso in cui la sopravvivenza alla selvaggia natura preistorica si unisce alla singolare amicizia tra un ragazzo e un lupo per un film che è già un classico del cinema per famiglie.