La crescita delle truffe in rete: ecco come prevenirle

Specialmente nei periodi prefestivi e festivi, le truffe online arrivano al momento di massima espansione. Questo perché le persone, tendenzialmente, sono più motivate e mosse a fare acquisti in rete e possono incorrere in inganni da parte dei cyber criminali. Lo stesso aumento del volume di affari ha garantito un certo margine di azione ai malviventi che operano in questa maniera: le truffe online, quindi, sono in costante aumento ed è necessario sapere come poterle evitare.

Le truffe più diffuse

Le denunce legate alla clonazione di carte di credito sono in costante aumento. Ormai, questo tipo di truffa è sviluppata per la gran parte dei casi direttamente online, tramite le azioni di phishing. Queste consistono in mail fasulle che vengono inviate agli utenti della rete per cercare di fargli cliccare dei link, con differenti motivazioni, per poi rubare i dati sensibili e/o quelli della carta di credito.

Molte truffe sono, poi legate ai siti di gioco. In tal caso, la truffa consiste nell’adescare e poi convincere l’utente ad iscriversi a determinati siti per ottenere dei bonus o comunque degli incentivi improbabili. Anzi, alle volte vengono persino assicurate delle vincite che ovviamente non possono essere assicurate. Il consiglio è sempre quello di giocare su siti affidabili come quelli citati da slotmachines-gratis.it .

Impossibile, poi, non citare le ormai famigerate truffe romantiche. Queste si articolano nell’adescare, specie tramite i social network, persone generalmente single o sole, di una certa età spesso, per intraprendere dei contatti umani finti, al fine di sborsare loro del denaro, con delle motivazioni alle volte molto credibili.

Come evitare le truffe

Il consiglio primario è quello di acquistare online o iscriversi a siti affidabili. A questo può contribuire al meglio un buon antivirus, che si aggiornato all’ultima versione e che possa dare una certa protezione anche negli acquisti online. Lo stesso browser aggiornato all’ultima versione è utilissimo per evitare brutte sorprese.

A prescindere dal sito che stiamo visitando, è utilissimo anche dare la precedenza a siti ufficiali, certificati. Spesso la convenienza dietro all’acquisto di determinati servizi o prodotti è semplicemente ingannevole e non rispecchia la realtà. Per esempio, per gli acquisti di prodotti è sicuramente consigliabile affidarsi a dei siti che siano ormai consolidati ed affermati, magari grandi firme o grandi aziende. Oltretutto, molti di questi siti presentano il certificato di sicurezza Trust.

Da segnalare, inoltre, che ogni tipo di sito deve presentare dei recapiti ben chiari e dei riferimenti quali per esempio la Partita Iva, il numero di telefono, un indirizzo fisico, insomma, vari modi per contattare l’azienda e avere la certezza che dietro vi sia qualcosa di reale. Un sito che non sia rintracciabile, in tutta probabilità non è un sito affidabile.

Può essere anche molto utile verificare sempre i feedback degli utenti prima di acquistare servizi o beni tramite un sito. Ormai, la rete è ricca di forum e piattaforme che sono utili proprio a comprendere l’esperienza degli altri utenti e poter capire se un sito fa al caso nostro.