“Dimmi” di Viziosa ha anche un videoclip

È in uscita il video di DIMMI, debut single di VIZIOSA. Il singolo ha aperto il percorso musicale di un progetto capace di scavare nei meandri più bui del post-punk, in un mix estremo di chitarre e parole al vetriolo destinato a sfociare in un debut EP imperdibile dopo aver già conquistato Drew McConnell, fondatore dei Babyshambles e tra i primi ad avvicinarsi al progetto, che ha affermato: “VIZIOSA sono i Cramps italiani”.

Dimmi parla di una storia come molte in Italia, fatta di libertà lesa e di ribellione verso a delle leggi alle quali non si vuole sottostare. La ricerca di fuggire dalle imposizioni di una vita porta ai piaceri più carnali e perversi, combattendo dogmi che non si riconoscono.

