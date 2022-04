Tokyo ospita a luglio “Moda Italia” e “Shoes from Italy”

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane prevede di organizzare la 60° edizione della mostra autonoma “Moda Italia” e la 70° edizione della mostra autonoma “Shoes from Italy” a Tokyo, dal 5 al 7 luglio 2022, per la presentazione delle collezioni primavera-estate 2023, total look donna, uomo e bambino (abbigliamento, accessori moda, calzature, pelletteria).

A causa dell’emergenza pandemica tuttora in corso e delle conseguenti limitazioni alla mobilità internazionale, è stato studiato un formato innovativo di iniziativa-pilota. Le manifestazioni non contempleranno la presenza fisica di rappresentanti aziendali in arrivo dall’Italia, ma esclusivamente di referenti locali.

Le aziende avranno a disposizione un solo modulo espositivo allestito di dimensioni e dotazioni standard e dovranno provvedere alla spedizione di una selezione del campionario, che sarà gestito secondo una delle due seguenti modalità alternative:

attraverso un rappresentante/collaboratore locale dell’azienda;

attraverso un promotore, individuato e messo a disposizione gratuitamente dall’Ufficio ICE di Tokyo.

Le manifestazioni in presenza saranno affiancate da una presentazione virtuale delle collezioni, attraverso la Piattaforma dell’Agenzia ICE “Fiera Smart 365” e incontri B2B da remoto delle aziende italiane con i clienti giapponesi interessati.