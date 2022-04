“Polaroid e paranoie” è il nuovo singolo dei Cassandra

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in radio Polaroid e paranoie, il nuovo singolo dei Cassandra, fuori per Mescal

Esce su tutte le piattaforme digitali e in radio Polaroid e paranoie, il nuovo singolo dei Cassandra, fuori per Mescal. Con allegria, qualche paturnia, attitudine pop rock naif, quel tanto che basta di sfrontatezza, leggerezza condita da una dose di schiaffi e belle storie da raccontare, i Cassandra con cadenza bimestrale hanno regalato alle nostre orecchie 4 brani inclusi nell’album in uscita su etichetta Mescal e distribuito da Columbia/Sony Musica a fine Marzo.

L’avventura è partita il 16 Settembre 2021; una nuova band bella croccante con un nome che ci riporta a fasti epici. Il primo programma televisivo – X Factor 2021 – dove fu bello presentare “Kate Moss” prima di passeggiare sul lungomare toscano cantando “Novembre”, e prima ancora di salutare da Reggio Calabria questi 12 mesi sgangherati, portando a casa anche il primo riconoscimento, ricevuto da Radio Rai Tutta Italiana: Top Of The Year per la nuova musica d’autore. Si apre il 2022 con l’augurio dissacrante di “Ti auguro tutto il peggio che c’è” e si arriva al nuovo singolo che precede di poco la pubblicazione dell’album d’esordio.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/6yhUQ5lbSLQwkaxQkwb4yX?si=nhfJpFwKSsqjZLxZb7hAWg

Come tutti i musicisti che sanno il significato di “gavetta” la loro vera casa non ha quattro mura ma quattro assi dove appoggiare gli strumenti, sistemare due spie e prendere in mano un microfono. È indiscutibilmente una bella soddisfazione pubblicare singoli a raffica e vedere che il popolo di Spotify risponde ma poi si torna a casa, tra la gente, con la musica che invade il locale e l’adrenalina che sale. Il loro 50137 TOUR è partito il 5 Marzo da Pistoia.

I Cassandra sono due fratelli di sangue e un fratello acquisito, Matteo & Francesco Ravazzi e Giovanni Sarti, voce, chitarre e batteria, ma sul palco saranno affiancati da Enrico Mega al basso.

BIO:

I Cassandra nascono nel 2019 da un’idea di Matteo Ravazzi (voce), Francesco Ravazzi (chitarra) e Giovanni Sarti (batteria), tre musicisti fiorentini che decidono di concludere il capitolo Kelevra per inaugurare un nuovo percorso artistico. Come Kelevra hanno realizzato un album che li ha portati ad avere collaborazioni importanti (con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti) oltre a calcare palchi di rilievo come quelli del Pistoia Blues, del Mengo Music fest, del Metarock, etc…

L’incontro con il produttore Marco Carnesecchi, spinge il progetto su un livello più intenso di scrittura e di arrangiamento, che si sviluppa in un anno di lavoro, dando alla luce nuovi pezzi vestiti di un pop genuino, ricercati nei suoni e che pur non seguendo nessun tipo di trend, si appoggiano benissimo su quest’epoca trasversale. Ed ecco che nascono i Cassandra, dal nome evocativo, ed ecco che arrivano in Mescal, con la voglia di organizzare una festa, inaugurata Giovedì 16 Settembre 2021, come “fosse un after party di una sfilata milanese”, dove l’unica protagonista è Kate Moss, che esce dalle casse a tutto volume in questo scorcio di fine estate; Kate Moss, oltre ad essere il 1° singolo dei Cassandra, è anche la canzone presentata alle audizioni di X Factor 2021 che ha consegnato alla band il lasciapassare per i bootcamp.

Il concerto, da sempre scuola e rito catartico, li ha visti presto protagonisti applauditissimi a La Limonaia (3 Settembre 2021), in quella Firenze che è casa, ispirazione e scenario naturale per le storie che diventano canzoni, e sempre live – in versione acustica – anche a La Santeria 31 di Milano (8 Ottobre), per presentare gran parte dei loro nuovissimi brani, come Novembre, il singolo pubblicato il 12 Novembre (Mescal/Sony). Ancora live il 30 Dicembre al “Reggio Calabria Fest Tutta Italiana”, con il primo riconoscimento ufficiale, ricevuto da Radio Rai – Top Of The Year per la nuova musica d’autore – e pochi giorni dopo (12 Gennaio 2022) il saluto più dissacrante al nuovo anno, condito da schiaffi: Ti Auguro Tutto il Peggio che c’è.