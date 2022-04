“Jealousy”, due cuori spezzati duettano: fuori in digitale il nuovo singolo di Radio Trapani feat. Marta Arpini

Jealousy è il nuovo singolo di Radio Trapani in featuring con Marta Arpini, entrambi musicisti italiani di stanza ad Amsterdam ed attivi nella ricca scena olandese. Le voci dei due artisti armonizzano una melodia tenera e giocosa che al solito nasconde una storia amara.

La canzone parla delle difficoltà di lasciare andare il proprio precedente partner e di vederlo proseguire con la propria vita sentimentale, una gelosia che non cela una reale volontà di tornare insieme ma è quasi una naturale inerzia nel rendersi conto che la storia è davvero finita. Nel video Dario e Marta si lanciano in un surreale karaoke per le strade di Amsterdam impersonando due buffi “Cuori” che danzando si avvicinano e si allontanano per poi inevitabilmente scegliere strade diverse.

Si tratta di una canzone nata di getto attraverso la melodia principale attorno a cui si è poi lavorato più volte introducendo elementi da diversi stili musicali: l’armonia jazz crea un piacevole contrasto con il mood easy-listening mentre un Synth basso ciondolante si fonde con chitarre acustiche e percussioni rendendo l’andamento trascinante. A livello sonoro la produzione gioca con alcuni “Wall of sound” orchestrati densamente, dove ogni singola parte è doppiata più volte da diversi strumenti al fine di ricreare texture uniche.

La primissima canzone scritta nel 2019 per il progetto Radio Trapani diventa oggi l’ultimo singolo estratto che anticipa l’album d’esordio TVB Kind Of Love in uscita il 29 aprile 2022 per Spazio Dischi, un concept album dedicato alle delusioni d’amore e ai rapporti che finiscono.